Els Xiquets de Reus segueixen imprimint ritme

Els focus de l'actualitat castellera s'han centrat aquest cap de setmana en la jornada de dissabte. Reus acollia de nou una de les actuacions que comencen a fer-se un lloc entre les clàssiques del mes de maig, la diada del Pallol, i la colla local no va voler deixar passar l'oportunitat d'actuar a casa amb dues grans formacions per fer un nou pas endavant estrenant el pilar de set amb folre.



L'inici de curs dels Xiquets està sent enguany espectacular però quan més s'acosten al seu sostre casteller més complicat és seguir incrementant la marxa setmana rere setmana. La seva actuació va demostrar el caràcter guanyador que els caracteritza últimament. Van descarregar sense complicacions el tres de vuit inicial però van trobar-se el primer contratemps en intentar repetir el dos de vuit amb folre estrenat fa tot just set dies a Valls. En primera instància van haver de desmuntar-lo amb l'arribada de la canalla a la part superior de l'estructura i tot just després van coronar-lo, fent llenya en el moment del descens dels més menuts. Els nervis es van instaurar a les files dels de la camisa avellana, desmuntant el quatre de vuit, però va ser el moment de fer un cop de puny sobre la taula per refer-se de la situació. Van descarregar el el quatre en el segon intent i, en una acció de mestria, van completar el seu primer pilar de set amb folre de la temporada, el tercer del seu historial i el més matiner amb diferència.



La Colla Vella dels Xiquets de Valls va ser l'encarregada d'alçar el llistó de l'actuació en completar-hi el primer castell de nou pisos d'aquesta cita. Gestionant les jornades i els seus castellers, la formació vallenca analitza cada pas endavant amb la mirada posada en la diada de Sant Joan. L'objectiu de la primera gran cita del calendari a la plaça del Blat comença a definir-se clarament quan s'analitza la feina feta a plaça pels rosats. A Reus van seguir amb el rodatge de castellers en el tronc del cinc de vuit. Van deixar la ronda central per a l'estructura més valuosa, el tres de nou amb folre i van rematar la jugada descarregant el dos de vuit amb folre. La Vella arriba al final del mes de maig amb quatre castells de nou pisos i set de la gamma alta de vuit descarregats i, el que és més important, amb un cent per cent d'efectivitat.



Després de dues setmanes seguides fent llenya del quatre de vuit amb agulla, la Colla Jove Xiquets de Tarragona va fer un pas enrere a Reus per poder-ne assegurar dos endavant. Si una colla sap bé com pot afectar caure més del compte quan es treballa al màxim nivell aquesta és la Jove i enguany no es pot permetre perdre corda respecte les formacions capdavanteres. Dissabte va aparcar el quatre amb el pilar per centrar la seva atenció en el cinc de vuit, la quarta catedral de la temporada. La formació tarragonina va completar la diada amb els dos castells bàsics de vuit i demostrant, a la ronda de pilars, que l'espadat no és un problema quan no va acompanyat del quatre.



Xiquets de Reus: 3d8, 2d8f c, id 4d8, 4d8, P7f

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 5d8, 3d9f, 2d8f, 2 P5, 4 P4

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d8, 4d8, 3d8, P6