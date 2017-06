“Vaig provar idees com Sant Jordi o la independència però finalment va funcionar millor el fet casteller”

260x366 Aaron Vanderbeek és un jove dissenyador de Sant Francisco Aaron Vanderbeek és un jove dissenyador de Sant Francisco

Aaron Vanderbeek és un jove dissenyador de videojocs i de jocs de taula de Sant Francisco que ha treballat per a companyies com Electronic Arts, PopCap games o SilverTree Media. En el seu currículum trobem tot tipus de títols, des de les més senzilles aplicacions per a smartphones fins a videojocs com l'arxiconegut Zombies contra Plantes o l'Infern de Dante. Des d'aquesta primavera Vanderbeek afegeix al seu llistat de creacions ni més ni menys que un joc de taula inspirat en el fet casteller. ‘Castell’, guanyador del primer premi del concurs The Cardboard Edison per a jocs no publicats, sorprèn amb un taulell on s'il·lustra Catalunya, el Principat d'Andorra, les Illes Balears i la Catalunya nord, i on, algunes de les seves cartes mostren una estelada en el seu dors.



Molts cops les fronteres continentals i idiomàtiques fan complicat arribar als dissenyadors americans però Aaron Vanderbeek de seguida va obrir les portes a l'Ara Castells des de l'humilitat de qui descobreix una nova cultura i no amb la grandesa de qui es troba a punt de publicar un nou projecte en una potència com els Estats Units.



Però, com arriba la cultura catalana fins San Francisco i hi arrela amb aquesta força?



Vaig descobrir Catalunya l'hivern de 2014, quan hi vaig viatjar. Vaig conèixer alguns nous amics catalans i de seguida em va cridar l'atenció quant arribaven a valorar la seva pròpia història i cultura com a part de la seva identitat. Vaig trobar admirable aquesta forta connexió i un cop vaig tornar vaig buscar una manera de compartir aquesta experiència amb el món. Com a dissenyador de jocs, aquest desig per compartir algunes expressions de la cultura catalana em va inspirar. Vaig provar altres idees de joc basades per exemple en el dia de Sant Jordi o en la lluita moderna per la independència però no totes van funcionar. En canvi, les meves primeres versions d'un joc de taula sobre castells van ser molt prometedores i per això vaig seguir per aquest camí.



I per què els castells?



Vaig triar aquest món principalment perquè el fet casteller és una gran expressió de la cultura catalana. A més, els castells suposen una gran part d'humanitat, un desafiament èpic per a grans grups de gent coordinats de persones de totes les edats, condicions i mides. Sí, és una competició, però també hi ha col·laboració entre colles per créixer juntes i per l'èxit col·lectiu. Els castells són una part tant important de la cultura catalana que diuen molt del propi país; la meva esperança és que la gent d'altres cultures pugui gaudir d'exemples positius d'aquesta tradició de gent que s'uneix per fer una cosa tan bonica.

249x249 Un dels primers prototips del joc 'castells" fet a mà pel propi Vanderbeek Un dels primers prototips del joc 'castells" fet a mà pel propi Vanderbeek

Al final com es tradueix la dinàmica d'una colla castellera en un joc de taula?



En el joc has de gestionar una colla, movent-te a través de les diferents ciutats on s'hi fan actuacions, reclutant nous castellers, assajant les habilitats castelleres, participant en actuacions locals i competint en els festivals.



Estic molt content de com el tema s'integra en la pròpia mecànica del joc. A més, després d'haver-hi jugat al voltant de 150 vegades, puc dir amb seguretat que mai no hi ha dues partides iguals. Cada configuració del joc presentarà un desafiament únic pels jugadors, amb molts camins estratègics diferents. És definitivament un joc d'estratègia però amb un tema i una mecànica senzilla i accessible que fa que jugadors de tota mena hagin gaudit provant-lo. Així doncs, el joc pot funcionar per a jugadors de tots els nivells, i fins i tot per a grups de nivells d'experiència mixta.



Què és més complicat pels jugadors als Estats Units, entendre el funcionament del joc o entendre en què consisteix la tradició castellera?



En primer lloc, deixeu-me dir un enorme gràcies a tots els castellers. Estic molt orgullós d'aquest disseny i sense ells mai hauria tingut aquesta idea. Així que el major elogi que podria rebre, i estic compromès a aconseguir-ho, seria l'aprovació dels propis castellers.



Dit això, he de dir que la major part de les persones als Estats Units mai han sentit parlar del fet casteller però després de provar el joc de taula la gent es queda amb una gran sensació al respecte. Realment no cal explicar gaire sobre la tradició castellera per entendre la dinàmica del joc, només el just perquè el propi joc els faci entendre aquesta tradició a través de l'experiència. M'encanta quan la gent que l'ha provat es torna a posar en contacte amb mi en per explicar-me que ha vist un vídeo d'una actuació castellera perquè això vol dir que gràcies al joc han reconegut el fet casteller i hi han parat atenció.

Després d'un any i mig treballant en aquest joc, podem dir que finalment ha arribat un moment important gràcies al primer premi aconseguit al concurs The Cardboard Edison?



Fins al moment, el disseny ha estat tot cosa meva, he provat el joc amb centenars de persones i aquesta retroalimentació ha ajudat a fer del joc el que és ara mateix.



Estic content de dir que després del concurs una gran editorial americana ha expressat el seu interès en ‘Castell’ i per tant el joc serà publicat. No crec que pugui fer-ho públic encara però és d'esperar que la data de publicació sigui cap a l'estiu de 2018. Per descomptat, m'agradaria que el joc estigués disponible en els mercats europeus i especialment a Catalunya. Jo per la meva part faré la pressió que calgui perquè el joc finalment es publiqui també en català.