El món casteller guarda dol per les víctimes dels atemptats terroristes

Les diades castelleres a Albinyana, l'Arboç, Castellbisbal, Gràcia, La Juncosa de Montmell i Tarragona han estat cancel·lades juntament amb els actes festius programats en aquestes localitats com a senyal de dol pels atemptats terroristes patits les últimes hores a Alcanar, Barcelona i Cambrils. Els diversos consistoris han anunciat la seva decisió al llarg del dia al·ludint les recomanacions dels cossos policials i el respecte a les víctimes. Altres Ajuntaments com el de Mollet del Vallès han suspès inicialment els actes institucionals i han convocat a les entitats organitzadores de la resta dels actes a reunir-se per prendre una decisió final.



La cancel·lació d'aquestes actuacions podria afectar fins a una vintena de formacions castelleres que hauran de decidir si ajornen cada una de les exhibicions, un fet altament complicat tenint en compte com d'ajustats són els calendaris, o si les cancel·len definitivament. Cal destacar la comprensió mostrada per part de les agrupacions, que des de la tarda de dijous no han parat de mostrar a través dels seus perfils oficials a les xarxes socials el seu suport amb les víctimes dels atemptats.



L'Ajuntament de Gelida decideix no cancel·lar els actes festius



El consistori de l'Alt Penedès ha anunciat avui la decisió de no cancel·lar cap acte de la seva festa major per tal de fer prevaldre “la normalitat, la llibertat i els drets de les persones”. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat publicat al seu espai web, aquesta decisió s'hauria pres després d'una “profunda reflexió de tots els Regidors i Regidores del consistori” des del “respecte absolut a les víctimes i familiars”. L'actuació prevista diumenge a les sis de la tarda, comptava inicialment amb la participació de la colla local, els Vailets de Gelida, i les formacions convidades dels Castellers de les Roquetes i els Vailets de l'Empordà.