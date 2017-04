La radiofonia castellera està d’aniversari

El món casteller fa anys que està vivint un moment daurat, tant pel que fa al nivell tècnic de les construccions que s’alcen com per la seva dimensió social. Els mitjans de comunicació van apostar per l’activitat de les torres humanes fa anys, tant des de la televisió com, sobretot, des de la ràdio, on s’han anat generant espais de tertúlia, debat i informació castellera arreu del país.



Un exemple d’aquests nous espais que es van dedicar al seguiment del món casteller i que ha anat creixent amb el pas dels anys ha estat el programa de Mataró Ràdio, “Mirant amunt”, que celebra el seu desè aniversari la present temporada. Fa deu anys els Capgrossos de Mataró van aconseguir que la ràdio de la ciutat dediqués un espai a parlar del món casteller, i des de llavors la sinergia entre la formació castellera i la ràdio ha permès que el programa “Mirant amunt” millori en quantitat, ja que va passar de mitja hora d’emissió a una hora, i en qualitat, ja que l’equip tècnic i humà va permetre que passés a fer-se en directe.



Ara bé, els castells fa anys que estan presents a les graelles de les emissores catalanes: la passada temporada el programa “Toc de Castell”, de Tarragona Ràdio, va celebrar el vint-i-cinquè aniversari, i enguany encetaran la tercera temporada de col·laboració amb l’equip del Diari Casteller. Dues dècades també són les que celebra el programa “Va de castells” en antena, de RTVilafranca. La temporada passada van anotar-se vint anys d’informació castellera, i a partir del 7 de maig iniciaran l’activitat, que no s’aturarà fins a finals de novembre.



Els nous projectes tampoc s’aturen i la presència del món casteller a les emissores del país continua creixent. El proper dijous 27 de maig el programa casteller de betevé 91.0 estrena la segona temporada, per cobrir la informació de la ciutat amb més formacions del país.