Banyoles, pionera en la integració escolar

Banyoles és capdavantera en l'atenció a la diversitat. Des de fa 19 anys, un pla d'escolarització extensiva distribueix els alumnes amb necessitats educatives especials entre els sis col·legis de la ciutat, que amb 19.000 habitants té un 18% de població estrangera. A les aules, el percentatge és més alt: cada centre públic té un 30% d'estudiants amb NEE. “No tots són d'origen immigrant”, subratlla Esther Busquets, regidora d'Educació. “Hi ha immigrants que no tenen aquestes necessitats i altres que no són immigrants i sí les tenen”, aclareix. En començar a aplicar-se el pla per equilibrar l'alumnat ”molts pares no entenien que els seus fills haguessin de desplaçar-se a un centre que no era el més proper a casa seva, però ara ho viuen amb normalitat”, diu Busquets.

És la mateixa percepció dels mestres consultats per l'ARA, que es mostren “supercontents” amb aquesta política educativa. “Si no es distribuïssin els alumnes es crearien guetos. En canvi, en fer-se d'una forma equitativa, la immigració queda repartida”, afirma una docent.

“Estem molt satisfets de com va tot”, resumeix la regidora d'Educació abans de remarcar que executar el pla suposa un gran esforç. “Bona part de l'alumnat immigrant marxa al seu país; al principi ho feien a primària i ara a secundària; el cas és que perden dos anys i quan tornen s'han d'escolaritzar de nou”, explica Busquets.

“Hi ha una l ínia vermella que no podem travessar. La gent ha de conviure i no podem segregar els fills dels immigrants”, sosté l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. No és una opinió unànime entre els pares. “Si hi ha una barriada amb molts immigrants [la Farga], penso que ja que són allà seria millor que s'hi quedessin”, afirma Santi Corominas. “Tant per tant podrien estar tots junts”, ratifica Manoli Carrilero. “Vulguis o no, els professors han d'estar més pels immigrants i el nivell baixa una mica”, coincideixen tots dos. “ Una concentració en una sola escola perjudica a l'escola en qüestió, al barri i a la ciutat“, replica Rocío Abelenda, que deu anys enrere era portaveu de l'AMPA de l'escola Pla de l'Ametller. Segons ella, “és veritat que que la immigració no ajuda a tenir un bon nivell educatiu, però el problema no està en la immigració, sinó en el mateix sistema educatiu. Ara per ara hi ha aquests mateixos problemes per gestionar TDAH o simplement nens amb dislèxia”.