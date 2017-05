L’Escola d’Estiu de la FOEG incidirà en la clau per tenir èxit en les negociacions interculturals

“Descobreix com ser un líder global”. Sota aquest lema, la VI Escola d’Estiu Jordi Comas de la FOEG reunirà el 16 de juny, al Museu del Suro de Palafrugell, experts en negociacions internacionals d'Austràlia, Colòmbia i França. L’objectiu és oferir als empresaris eines per exportar amb èxit i superar les barreres interculturals. A la trobada es podrà disposar de tots els detalls de quins són els obstacles que poden afectar les vendes internacionals.

L’escola, que s’ha organitzat conjuntament amb l’empresa gironina Tick Translations, de serveis lingüístics i consultoria internacional, vol donar sortida a la necessitat que tenen la majoria d’empreses d’internacionalització. " Cal ser capaços d'entendre la diversitat cultural, política i econòmica del món, i alhora, la uniformitat. Saber entendre que tots veiem les mateixes pel·lícules i escoltem la mateixa música, però alhora tenim una cultura pròpia", destaquen els organitzadors.

La VI Escola d’Estiu Jordi Comas donarà pautes per entendre la glocalizació: pensar globalment i actuar localment. “Els directius han de dirigir i liderar múltiples 'stakeholders', procedents de contextos culturalment molt diversos, amb interpretacions i reaccions diferents de la realitat. És important entendre aquestes diferències regionals i culturals per poder dirigir una plantilla global. Per ser un líder global d'èxit cal ser conscient d'aquestes petites però importants diferències”, es detalla.