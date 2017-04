Llach veuria bé que la nova República fos governada per ERC, CUP i 'comuns'

"Sí, per a la nova República veig un govern d'ERC, CUP i 'Comuns'", ha dit aquest vespre a Girona el diputat de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Llach en resposta a una pregunta formulada per un dels assistents a una conversa organitzada per Sentic Crític als Jardins de la Mercè. Llach també ha comentat que pensa que la futura Catalunya tindrà "una tendència esquerranosa però amb la dreta molt activa" i ha subratllat que li agradaria que hi hagués "un centre-dreta fort". En qualsevol cas, sosté que les esquerres "s'han de replantejar de dalt a baix, perquè les que veig ara tenen els mateixos vicis que vaig viure fa vint-i-pico d'anys".

Prop de cinquanta persones han assistit a la conversa entre el cantautor i Antoni Trobat, coordinador del dossier 'Mar Crítica'. Tot i que Llach no ha volgut respondre les preguntes dels periodistes sobre la polèmica generada per les afirmacions en què assegurava que la Generalitat sancionarà els funcionaris que no acatin la llei de transitorietat jurídica, en un moment de l'acte ha dit: " Últimament dius una cosa i brr, brr, brr!, tot se'n va de mare".

El diputat de JxSí també ha afirmat que si en el referèndum guanya el 'Sí', el Parlament no es dissoldrà automàticament, sinó que continuarà treballant per implementar la independència. "Serà aleshores quan entre tots haurem de decidir el país que volem", ha afegit. Segons ell, "l' experiència fastuosa de creativitat democràtica d'aquests últims anys hauria de permetre que no desaparegués l'empoderament de la gent del carrer pel que fa a la política. Tot comença al carrer i és la gent la que ha de decidir quin tipus de República volem", ha conclòs.