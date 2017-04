L’oli d’oliva Clos de la Torre, de Rabós d’Empordà, guardonat a Los Ángeles entre els millors del món

L’ oli d’oliva verge extra Clos de la Torre, produït per l’empresa Oleícola de l’Empordà, ha estat guardonat entre els millors del món a Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition, als Estats Units, una de les competicions més prestigioses del sector. L’oli d’oliva elaborat en aquest petit celler de Rabós d’Empordà, ha obtingut una medalla de plata, un premi que segons Martí Clos, gerent de Clos de la Torre, “reconeix la qualitat del nostre producte i la gran cura que sempre hem posat en la seva elaboració” . “Aquesta distinció és important per posicionar el nostre producte en el mapa internacional ” afegeix Clos.

Oleícola de l’Empordà ha format part d’aquest certamen juntament amb 368 productors procedents d'una vintena de països. En aquest concurs, que aquest any ha rebut 600 mostres, es reuneixen els principals professionals del sector i es concedeixen les medalles als millors olis del món.



Oleícola de l’Empordà produeix un oli de gamma alta i un altre de consum de proximitat. A més, elaboren olivada d’olives verdes i negres, melmelada d’olives i mel, i oli ecològic. Aquests productes van adreçats a mercats gourmet i delicatessen , botigues especialitzades i establiments de restauració.

L’oli Clos de la Torre està produït exclusivament per la collita d’olives de les finques de l’empresa situades a Garriguella, Rabós d’Empordà, Espolla i Peralada per tenir l'absoluta garantia de que són de la màxima qualitat.

L’oli verge extra Clos de la Torre, molt fruitat i amb un gran equilibri, i molt ric en aromes i gustos, s’elabora amb tres varietats d’oliva: l’ argudell, (autòctona de l’Empordà), la picual ( d’origen andalús) i la frantoio (autòctona de la Toscana italiana), plantades a les seves finques de l’Empordà. S’envasa en ampolles de vidre fosc i llaunes metàl·liques per protegir-lo de la llum.