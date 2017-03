Sèniors de SECOT ensenyen a crear la seva pròpia empresa als alumnes d'un curs de la UNED a Girona

Voluntaris de SECOT, institució integrada per empresaris, directius i tècnics sèniors de reconeguda trajectòria en el món de l'empresa, aporten la seva experiència per ensenyar a crear la pròpia empresa als alumnes d'un curs que s'imparteix per segon any a la UNED de Girona. Aquest any, els alumnes aprenen a fer un pla de viabilitat i a elaborar estudis de mercat, obtenen coneixements de les diferents formes jurídiques i societàries per crear una empresa, tècniques de lideratge i innovació empresarial, màrqueting, control econòmic- financer i coneixen experiències d'èxit, entre d'altres.

L'objectiu és que els alumnes adquireixin habilitats i competències per a la gestió empresarial. El curs, titulat " Com crear la teva pròpia empresa”, durarà fins al proper mes de maig i els seus impulsors, SECOT i la UNED, esperen fer-ne una nova edició el curs vinent, donada la bona acollida i els resultats satisfactoris de la primera i l'actual edició.

Jordi Bayer, soci de SECOT Girona i un dels professors del curs, indica que els professionals voluntaris que ofereixen la seva experiència als alumnes consideren el component personal com una part essencial de la formació. Bayer està convençut que des de fa uns anys es posa un èmfasi excessiu “en els processos, en les màquines, en les noves tecnologies, quan el principal factor competitiu són les persones”. El representant de SECOT manté que la clau de l’èxit i el factor diferencial a l'hora de desenvolupar un negoci i garantir la seva viabilitat “està en les persones, en la motivació dels equips i en la integració de tota l’estructura organitzativa”.

Els voluntaris ensenyen com crear un model de negoci viable basant-se en la metodologia Lean Startup, que posa l'accent en el client a l'hora de desenvolupar una idea de negoci, o en l'anomenat model Canvas, que planteja nou conceptes a tenir en compte a l'hora de crear una empresa: quins són els socis i els clients clau, quins són els canals per arribar al segment de clients que es busca, quins són els costos inherents al model de negoci que es planteja, quin valor es dona als clients i de quins recursos es disposa.

El curs va adreçat a estudiants universitaris, a titulats de cicles formatius de grau mitjà i superior, a titulats universitaris, a emprenedors, i a autònoms, entre d'altres. SECOT és una organització de voluntariat sènior sense afany de lucre que des del 1989 aporta l’experiència dels seus associats en les competències i habilitats per a la gestió empresarial. El curs de la UNED en què participen voluntaris de SECOT es fa els dilluns de 19 a 21 hores, i consta de 26 hores lectives presencials. Aquest curs atorga 1 crèdit ECTS i 2 crèdits de lliure configuració.