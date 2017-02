Torroella recupera el pintor de l’estrambotisme

Torroella de Montgrí ret homenatge a Joan Fuster i Gimpera (1917-2011), pintor que ha immortalitzat el paisatge empordanès. Més enllà de la seva vasta obra, l’exposició oberta al Museu de la Mediterrània fins a finals d’abril vol recordar aquest popular i estimat personatge, com testimonia la concorreguda inauguració, el 28 de gener. És recordat com “una figura entranyable, hospitalària, conversadora, però que mai va tenir ànsia de notorietat”, segons el director del museu, Gerard Cruset. Tot i així, les seves obres van arribar a Lió i a París, on va exposar.

La comissària, Anna Otero, ha organitzat un recorregut temàtic a partir del llegat familiar cedit per Josep Fuster, fill de l’artista, que vol reflectir un personatge autodidacte, polifacètic i humanista, que cultivava l’escriptura i la música. Però cap passió superava la pintura. A partir de 1974, la seva obra deriva cap a una mena de surrealisme folklorista que ell mateix va anomenar “estrambotisme”, gènere que encara avui té seguidors.