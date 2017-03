Tossa estrena Via Brava entre la Platja Gran i la Mar Menuda

L’Ajuntament de Tossa de Mar s’ha adherit al projecte Vies Braves, la xarxa pública d’itineraris marins de la Costa Brava, amb l’objectiu d’ampliar la seva oferta turística, esportiva i de promoció econòmica des de Setmana Santa fins a setembre. La nova ruta de Tossa de Mar s'estrenarà aquesta Setmana Santa i unirà la Platja Gran amb la Platja de la Mar Menuda passant per la desapareguda platja del Reig.

L’itinerari marí de Tossa té 300 metres de recorregut i és de dificultat baixa, fet que permetrà gaudir-ne a “tots els públics sense distinció d’edat o forma física. És una via que convida a apropar-te al mar”, en paraules de Miquel Sunyer, impulsor del projecte. La nova ruta estarà abalisada fins el mes de setembre i compta amb panells informatius on es detalla el nom, el mapa topogràfic i les característiques de la via, a més d’indicacions sobre la biodiversitat i les característiques del fons marí.

Durant l’estiu, la Via Brava de Tossa acollirà una dotzena d’activitats pensades per a fomentar la descoberta, de manera lúdica, saludable i sense riscos, del fons marí. Aquestes sessions gratuïtes promouen les trobades per nedar en grup, la iniciació a la natació d’aigües obertes i la pràctica de la immersió lleugera.

La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Maria Àngels Pujals, explica que “aquest projecte permet diversificació i desestacionalització del turisme; captar nous segments de mercat; promocionar la destinació; promoure el coneixement, l‘ús racional i sostenible dels recursos naturals; promocionar esport i salut; i pot ser un reclam lúdic, amb fotografia submarima”.