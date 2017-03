Primer congrés transfronterer sobre llengües i ensenyament

Perpinyà avui i Figueres demà són les seus del I Congrés Transfronterer de l’Espai Català: Ensenyament i Llengües, que s’organitza per conèixer a fons les diferents realitats de la llengua catalana a banda i banda dels Pirineus. El programa inclou sessions que tractaran temes com la política lingüística, l’aprenentatge de llengües com a eines de comunicació intercultural, l’ensenyament de llengua i noves tecnologies, i l’ensenyament en el sistema d’immersió en contextos multilingües.

En aquest primer congrés, un esdeveniment pioner, s’analitzarà quin tractament de les llengües es fa en els mateixos contextos en dos territoris propers però amb realitats sociolingüístiques molt diferents: la Catalunya del Nord i la Catalunya del Sud. D’altra banda, el congrés també s’endinsarà en temes relativament poc explorats, especialment des d’un punt de vista pràctic: malgrat l’existència de nombrosos estudis sobre usos lingüístics als territoris catalanoparlants, no s’ha analitzat sistemàticament la situació de la llengua a les aules. Per això, diferents professionals de l’educació en tots els nivells dialogaran i exposaran i compartiran les seves experiències.

Segons dades de l’oficina de Política Lingüística, al nord dels Pirineus un 61% de la població afirma que entén el català, però el parla poc més d’un 35%, i un escàs 10% el té com a llengua inicial. En l’àmbit de l’ensenyament, un 30% dels alumnes de preescolar i primària cursen, com a mínim, una hora i mitja setmanal de llengua catalana. Només les xarxes d’escoles catalanes de La Bressola i Arrels ofereixen un ensenyament totalment bilingüe.

El congrés neix d’una col·laboració entre l’Institut d’Estudis Empordanesos i el Consorci dels Estudis Catalans, en conveni amb la delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a la Catalunya del Nord.