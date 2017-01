El jutjat envia a presó un detingut per l'assassinat de l'empresari Jordi Comas a qui la policia va arrestar a Alemanya

El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha enviat a presó un detingut per l'assassinat de l'empresari Jordi Comas a qui la policia va arrestar a Alemanya. Es tracta d' Ahmet Kurti, un albanokosovar que formava part del grup que es dedicava a fer robatoris silenciosos, i que va facilitar l'entrada al xalet als autors materials del crim (de procedència marroquina).

La policia va aconseguir identificar Kurti gràcies a unes burilles, on hi havia el seu ADN, i que es van localitzar en un cotxe robat on també hi havia joies procedents de casa de l'empresari gironí. Després que se l'hagi extradit des d'Alemanya, Kurti ha passat aquest divendres a disposició judicial. L'arrestat no ha obert boca i el jutjat, atenent a la petició del fiscal Víctor Pillado, l'ha enviat a presó. No només per la gravetat dels delictes, sinó també per l' evident risc de fugida.El líder de la seva banda era l'albanès Valentino Gjeloski.