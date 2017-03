“Una línia decadent no pot ser referent per a la Garrotxa”

El secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, diu que el govern català es podria plantejar un servei de llançadores que connectin l’estació de Torelló amb la Garrotxa, però assegura que no tindria utilitat per als usuaris d’aquesta àrea perquè és una línia “decadent, lenta, amb molts retards i amb algunes estacions tan mancades de serveis que ni tan sols es poden denominar així”. Per a Font, “una línia decadent no pot ser el referent de mobilitat de la Garrotxa per anar a Barcelona”.

Font entén les crítiques al servei de trens transfronterer, ja que considera que “no es dona resposta a la demanda real d’una connectivitat que afavoreixi una millor relació cultural, social i econòmica entre les dues bandes del Pirineu”. El responsable de Mobilitat veu difícil una solució mentre les companyies bandera dels dos estats mantinguin les seves prerrogatives. La gran esperança és la liberalització d’aquests serveis que la Unió Europea marca a partir del 2020. La Generalitat fa temps que aposta per potenciar els transports ferroviaris a tota l’àrea catalano-occitana que va de Tolosa a Tarragona. “Connectar tota aquesta zona en dues o tres hores és competitiu enfront del transport aeri”, diu Font.

L’entitat Promoció del Transport Públic demana una cadència horària en els horaris dels trens perquè els usuaris sàpiguen sempre a quina hora surt el següent tren. Segons el seu president, Ricard Riol, “quan surts de Barcelona hi ha un desert important en l’oferta de transport públic”. Tret del cas de Portbou-Cervera, segons Riol, “Girona, ferroviàriament, està prou bé: el corredor Figueres-Barcelona funciona, té passatgers i una prou bona oferta”. L’entitat troba molt positiu que de Girona se surt en alta velocitat del centre de la ciutat i s’arriba al centre de Barcelona en poc més de mitja hora. “Els ajuntaments de Reus i Tarragona tenien propostes diferents, i al final es troben que l’estació està una mica en terra de ningú. A més, a Tarragona tradicionalment la ciutadania s’ha mobilitzat menys per demanar millores en el transport públic, i en aquest cas tampoc es va reclamar l’estació al centre de la ciutat”.