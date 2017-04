Badalona acollirà un gran concert per la llibertat d'expressió

El Parc del Gran Sol de Badalona acollirà el 21 de maig un concert per la llibertat d'expressió organitzat pel col·lectiu No Callarem. El propòsit es manifestar el rebuig davant "les agressions a la llibertat d'expressió" de sentències de l'Audiència Nacional com la que ha condemnat el raper mallorquí Valtonyc a tres anys i mig de presó per injúries a la Corona, amenaces i enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes en les lletres d'algunes de les seves cançons. El beneficis del concert es destinaran a cobrir les despeses legals de Valtonyc, que ha recorregut la sentència.

Ja han confirmat la participació en el concert Albert Pla, Che Sudaka, Lágrimas de Sangre, Maika Makovski, KOP, Za!, Raynald Colom, Seward, Isabel Vilardell & Isabelle Laudenbach, Blood Quartet Members, Eina, Ovidi 3 (el projecte de David Fernàndez, Borja Penalba i David Caño), Nico Roig i el mateix Valtonyc, a més del periodista Jesús Gallego.

El col·lectiu No Callarem, del qual formen part el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, l'Ateneu Popular 9 Barris i La Torna, entre d'altres. Per recolzar el concert, han presentat un vídeo en què diferents persones pronuncien frases incloses en tuits i cançons que han dut els seus autors als tribunals.