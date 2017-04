Caetano Veloso, el millor amfitrió del món

Caetano Veloso i Teresa Cristina

Palau de la Música. 28 d’abril

Només algú que rep una ovació desenfrenada abans d’entonar cap nota pot tenir l’estatus de llegenda. És el cas de Caetano Veloso, que, frenat per la cridòria de la gent, es fica les mans a la butxaca mentre esbossa el seu incessant somriure i espera que el Palau de la Música –ple a vessar, amb preus per entrada dels 35 als 110 euros– el deixi explicar el motiu de la seva visita. “La primera vegada que la vaig veure… Bé, no mereix més explicació. Només us diré que vaig trucar directament al director de Nonesuch, la meva discogràfica a Nova York: mesos després va editar-li el disc, imagineu-vos”, cita Veloso, que es retira amb les presentacions fetes. El trobador brasiler tornaria i regalaria fins a divuit èxits de la seva discografia, però primer tocava descobrir una veu, la de Teresa Cristina, que actuaria acompanyada de Carlinhos Sete Cordas a la guitarra. Veloso havia convidat a casa seva –els escenaris d’arreu– la “princesa de la samba”.

Mai no esperaries una enganyifa de Caetano Veloso. Algú que porta des dels anys 60 regalant cançons a la cultura popular i envoltant-se dels millors músics no pot fallar a l’hora de triar els companys de viatge. El poder interpretatiu i la capacitat vocal de Teresa Cristina van quedar lluny de tota sospita al llarg de la vetllada: les nou cançons acompanyades de Carlinhos, una revisió del disc 'Teresa Cristina canta Cartola' (homenatge a un dels millors sambistes de la música brasilera, Angenor de Oliveira), van escalfar el Palau. Teresa Cristina, emocionada per l’entorn de l’actuació, fins i tot va compartir les intimitats de les cançons. Unes peces revisades per a l’ocasió… “Aquest tema parla d’una dona que la deixen per una altra més guapa, com és possible?”, va criticar la cantant, entre aplaudiments.

Després de l’obertura de Teresa Cristina, a base de samba i música popular del Brasil, la nit va agafar velocitat de creuer amb Veloso a soles amb la guitarra. Com a bon amfitrió, el llegendari músic tropicalista –la seva última visita al Palau va ser amb Gilberto Gil celebrant l’escena psicodèlica brasilera pel seu cinquantè aniversari– no va deixar-se res al rebost: cançons eternes com 'A luz de Tieta'; rareses dels seus primers anys d’activista, 'Enquanto seu lobo não vem'; i també revisions pop d’himnes com 'Odara', que va sonar fresca, com acabada de sortir del forn... Si algú et convida a casa i t’ofereix alguna cosa, digues que sí: i encara més si aquest algú sigui Caetano Veloso, un músic que té el menjador ple premis, com la recentment estrenada Medalla d’Or del Guitar Fest Bcn (el festival que l’ha portat de nou a la ciutat).