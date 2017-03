Dissabte, un ARA dibuixat i amb còmic periodístic

L’ARA torna a donar festa als fotògrafs. Continuant la tradició engegada l’any passat, el diari publicarà el dissabte 1 d’abril una edició especial -coincidint amb el Saló del Còmic- en què tots els articles seran il·lustrats per dibuixants de còmic. Aquesta edició especial inclourà un dossier sobre llibertat d’expressió que s’obrirà amb una historieta inèdita que reunirà l’equip de l’emblemàtica sèrie d’ El Jueves Para ti que eres joven, Manel Fontdevila i Albert Monteys, amb la col·laboració del cap de Mèdia de l’ARA, Àlex Gutiérrez. La portada del diari de dissabte, que també al·ludirà al setge a la llibertat d’expressió, serà obra de l’autor mallorquí Max, Premio Nacional de còmic del 2007.

A més de les il·lustracions dels articles, l’ARA de dissabte també inclourà quatre historietes inèdites que demostren la capacitat del llenguatge del còmic per moure’s en el registre periodístic d’un diari. A més de la inicial de Fontdevila i Monteys, el diari farà un reportatge en vinyetes sobre la pressió immobiliària als veïns del barri de Sant Antoni, realitzat per la periodista Selena Soro i el dibuixant Sagar Forniés; una immersió gastronòmica en el món de la truita de patates a càrrec de Javirroyo; una crítica de teatre en vinyetes, i una crítica de televisió a quatre mans entre Mònica Planas i Juanjo Sáez.

Un gran equip d’autors de còmic

Coordinat novament per Manel Fontdevila amb la col·laboració de Pere Joan, l’ARA il·lustrat comptarà amb la participació de Paco Roca, Miguel Gallardo, Albert Monteys, Daniel Torres, Ruben Pellejero, Ed Carosia, Flavita Banana, Ricard Efa, Anthony Garner, Jordi Duró, Marta Masana, Ramón Boldú, Luis Bustos, Ana Oncina, Cristina Duran, Manuel Bartual, Pep Brocal, Juanjo Sáez, Conxita Herrero, Natacha Bustos, Àlex Santaló, Maria Llovet, Javier Rodríguez i Àlex Fito, entre d’altres. I com l’any passat, el suplement literari Ara Llegim creixerà en pàgines i estarà íntegrament dedicat al còmic, amb reportatges, articles d’opinió i ressenyes que incorporaran firmes destacades de l’àmbit del còmic com Álvaro Pons i Daniel Ausente.

I diumenge, literatura infantil i juvenil

El còmic i la literatura infantil i juvenil seran els grans protagonistes del cap de setmana que ve a l’ARA. Les vinyetes s’escamparan pel diari de dissabte, i el de diumenge tindrà unes pàgines especials sobre un sector editorial català que afronta amb esperança la participació a la Fira de Bolonya, la trobada més important de la literatura infantil i juvenil.

L’ARA farà una radiografia del sector des de diferents punts de vista. Per exemple, a partir de les dades i de les reflexions compartides entre Joaquim Carbó i Josep Vallverdú. També hi diran la seva l’editora Reina Duarte i la mestra Lara Reyes, i escriptors com Care Santos, David Cirici, Anna Manso i Maite Carranza, entre d’altres, participaran en un manifest il·lustrat per Albert Asensio sobre la situació real de la literatura infantil i juvenil. Es tracta de mostrar una àmplia panoràmica que ajudi a determinar les fortaleses i problemàtiques d’una eina cultural fonamental.