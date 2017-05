L'Ajuntament de Barcelona vol fomentar la lectura "enviant llibres a Trump"

La campanya per al foment de lectura 'Barcelona Ciutat Llibre' impulsada per l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) ja és polèmica abans de la presentació oficial prevista per al 4 de juny. Tant el grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona com l'Associació d'Editorials Independents Llegir en Català han demanat la retirada d'una campanya el redactat de la qual inclou errades ortogràfiques com ara "llibres escullits per els" i "prensa" en comptes de "llibres escollits pels" i "premsa", respectivament.

Un dels aspectes més criticats és la proposta adreçada a llibreters i bibliotecaris perquè recomanin llibres al president dels Estats Units, Donald Trump, perquè "obri la ment". De fet, la intenció és envair els llibres a la Casa Blanca.

"La campanya 'Barcelona Ciutat Llibre' tal com es planteja en cap cas fomenta la lectura", diu l'associació Llegir en Català en un comunicat titulat 'No en el nostre nom' en què exigeixen "la retirada de la campanya i el replantejament de la mesura en la seua totalitat". A més, reclamen "una acció coordinada entre institucions i agents del sector que abandoni les polítiques d’aparador i estigui disposada a treballar a mitjà i llarg termini".

"Considerem que cal distingir entre el que és una campanya institucional d’una acció per al foment de la lectura, que és el que realment ens preocupa. És intolerable que el document amb què s’ha fet pública aquesta campanya contingui errades ortogràfiques i estigui mal escrit –expliquen Llegir en Català–. La nostra voluntat és que hi haja més llibres a les cases, als centres educatius i a les biblioteques, no a la Casa Blanca, com proposa aquesta campanya".

El concurs públic per fer la campanya el va guanyar After Share, l'empresa de Risto Mejide que va dur la campanya electoral de Jaume Colboni, cap de llista del PSC a l'Ajuntament i actual tinent d'alcaldia de Cultura; és a dir, responsable de l'Icub. El cost de la campanya 'Barcelona Ciutat Llibre' és de 108.000 euros.

Segons ha declarat el gerent de l'Icub, Valentí Oviedo, a EFE, "els concursos són públics i transparents i en aquest cas s'hi van presentar set empreses i la que ha guanyat era la segona més econòmica en preu". Oviedo ha afegit que "qualitativament es demanava que tingués certa originalitat i que fos una campanya més trencadora del que han estat habitualment les de foment de la lectura". Preguntat sobre la qüestió, Collboni ha remès la premsa a les declaracions d'Oviedo.