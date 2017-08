Spotify diu no a les bandes racistes

Spotify, la plataforma de música en 'streaming', ha decidit eliminar totes les bandes formades per membres supremacistes blancs identificades pel Southern Poverty Law Center, una ONG de defensa dels drets civils. L'organització va elaborar fa uns anys un llistat amb grups que difonien missatges d'odi i racisme a través de la música. Ara, una representant de Spotify ha assegurat que tot i que els segells discogràfics són els responsables de la publicació de la música, ells no toleraran "el contingut il·legal o que inciti a la violència i l'odi per qüestions de raça, religió o sexualitat".

Les reaccions arriben després dels fets de Charlottesville del cap de setmana passat i de la posterior publicació d'un article al 'Digital Music News' on el periodista relacionava fins a 27 grups de música supremacistes. Des de Spotify asseguren que un cop eliminades les bandes identificades per l'ONG continuen revisant "urgentment la resta del catàleg".