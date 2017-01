Es publiquen per sorpresa les últimes cançons de David Bowie en el seu 70è aniversari

L'any passat, uns dies abans de morir, David Bowie va publicar el seu últim disc, 'Blackstar', coincidint amb el seu aniversari. Tres anys abans ja havia celebrat la data publicant per sorpresa el seu retorn discogràfic després d'any de silenci, 'The next day'. Per tant, és lògic que les seves últimes cançons es publiquin sense previ avís precisament aquest diumenge, 8 de gener, en què el músic hauria celebrat el seu 70è aniversari.

'New Plan' és la forma en què la discogràfica de Bowie se suma als actes que avui se celebren en homenatge al músic. L'EP reuneix les tres últimes cançons de Bowie: 'No plan', 'Killing a little time' i 'When I met you', juntament amb 'Lazarus', ja inclosa al disc 'Blackstar'. Els temes ja es poden comprar a portals de música com iTunes i es poden escoltar als serveis de 'streaming' com spotify.

Coincidint amb la publicació del disc també ha aparegut un videoclip d'una de les cançons, 'No plan'. Dirigit per Tom Hingston, el clip mostra tot de televisors en un aparador de Newton Electrical, una referència a la pel·lícula 'The man who fell to Earth' en què Bowie adoptava el nom de Thomas Jerome Newton i apareixia en una famosa escena davant d'una graella de televisors.