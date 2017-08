Driss Oukabir: “Ha sigut el fill de puta de l’imam”

L’un rere l’altre, es van acumulant indicis que apunten al paper cabdal que hauria tingut l’imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty com a instigador dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Driss Oukabir, el primer detingut després de l’atemptat de Barcelona, va assenyalar directament Es Satty quan el van interrogar els Mossos d’Esquadra a la comissaria de Ripoll després que una furgoneta llogada a nom seu hagués envestit més d’un centenar de persones a la Rambla. Unes vuit hores més tard de l’atac de Barcelona el germà petit del Driss, el Moussa, va morir en l’atemptat suïcida de Cambrils, amb quatre companys més. Tots duien falsos cinturons d’explosius quan van atropellar una patrulla dels Mossos: buscaven que els matessin i ho van aconseguir.

“Ha sigut el fill de puta de l’imam aquest”, va deixar anar Driss Oukabir sense embuts quan parlava amb els policies que l’interrogaven, segons fonts que han tingut accés a dades de la investigació. El noi, que va descriure l’imam com a radical, no vivia amb el seu germà de 17 anys i manté que els últims mesos no li havia notat cap transformació important. Tot i així, als Mossos els va dir que s’havia tornat més estricte amb la religió. També va explicar que, des que anava a la mesquita d’Es Satty, alguna vegada el seu germà li havia retret que begués alcohol i que no anés prou al lloc de culte. També li havia ensenyat algun vídeo on teòricament es veien soldats israelians disparant contra nens palestins a Gaza.

L’imam Es Satty va arribar a l’oratori petit de Ripoll el 2015 i hi va treballar poc més de mig any. A principis del 2016 la comunitat religiosa es va escindir i el grup que en va sortir va obrir un oratori nou, que va fitxar Abdelbaki Es Satty com a imam. Segons fonts amb accés a informació de la lluita antiterrorista, l’imam hauria participat en una reunió de líders religiosos salafistes -un corrent especialment estricte i excloent de l’islam amb presència en 80 oratoris catalans- alguns anys abans, al Penedès. Els Mossos encara analitzen les restes humanes que es van trobar entre la runa del xalet d’Alcanar, perquè creuen que Es Satty hauria pogut morir en aquella primera explosió.

Driss Oukabir va explicar també que va anar a la comissaria quan li va trucar la seva nòvia per avisar-lo que la policia el buscava per l’atemptat de Barcelona i que la seva fotografia sortia a la televisió. De camí assegura que es va trobar un policia local, a qui diu que li va explicar tot i que li va recomanar que anés als Mossos. Quan estava a punt d’arribar a la comissaria una patrulla el va aturar, el va reconèixer i el va arrestar.

Va canviar la versió

Tot i que el seu nom constava al contracte de lloguer de la furgoneta que va atropellar més d’un centenar de persones a la Rambla, va dir als policies que el seu germà li devia haver robat la documentació. Més tard, sempre segons fonts que han tingut accés a dades de la investigació, va rectificar i va admetre que havia mentit espantat. Va reconèixer que havia acompanyat un dels nois de la colla del seu germà a llogar el vehicle que en teoria necessitava per fer una mudança.

Durant tot l’interrogatori, que va durar més de cinc hores, va insistir que no tenia res a veure amb el complot terrorista. Va explicar-los que beu alcohol, surt de festa i té parella. De fet, dilluns mateix el van jutjar per un delicte de violència masclista amb aquesta noia. Els fets van tenir lloc el 2012, quan va passar un mes entre reixes preventivament però després es van reconciliar. Segons va declarar, aquesta setmana va repartir currículums i va fer gestions a l’Inem.