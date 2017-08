Els Mossos vinculen ara l’atac de la Rambla amb el cotxe de la Diagonal

Per primera vegada en els tres dies d’investigació, els Mossos van considerar ahir com una hipòtesi probable que l’autor de l’atemptat de la Rambla de Barcelona i el conductor del cotxe que va saltar-se un control policial a la Diagonal sigui la mateixa persona. En un primer moment, la mort del propietari del cotxe, que va aparèixer apunyalat al seu vehicle aparcat a Sant Just Desvern, es va investigar separadament dels atemptats i els Mossos van desvincular el crim dels atacs terroristes. No tenien cap evidència per vincular els dos fets, però la situació ha anat capgirant-se a mesura que ha avançat la investigació. Encara no hi ha cap prova definitiva, però els Mossos tenen “elements consistents” i admeten la hipòtesi que l’atropellament massiu i l’apunyalament del propietari del cotxe de la Diagonal sigui obra del mateix home. El principal sospitós és Younes Abouyaaqoub, que hauria actuat sol i hauria aconseguit fugir. En una roda de premsa per a mitjans internacionals, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, no va confirmar la identitat del conductor de la furgoneta, però va admetre que la tesi amb què treballen els investigadors és que Abouyaaqoub seria l’autor material.

Trapero va explicar que han trobat una informació “molt interessant” sobre els moviments de la persona que conduïa el Ford Focus de la Diagonal. “Hem anat obtenint informació i ja situem clarament on era el vehicle abans del control a la Diagonal i treballem per veure qui conduïa. Tenim alguns elements bastant consistents i en el moment que ho puguem vincular, ho direm”, va expressar Trapero, que va dir que hi ha una ordre de cerca i captura per a tres dels 12 membres de la cèl·lula. En les pròximes hores, els Mossos podrien difondre el nom definitiu de l’autor material de l’atemptat per fer una crida a la població perquè contribueixi a la cerca.

La possible víctima número 15

Després de saltar-se el control, el Ford Focus va aparèixer aparcat a uns tres quilòmetres, davant de l’edifici Walden a Sant Just Desvern, amb un home mort a ganivetades al seient del darrere. Els Mossos van explicar que pel rigor mortis del cos es calcula que quan el vehicle va envestir el control el propietari del vehicle ja era mort. Es tracta de Pau Pérez, un noi de 34 anys de Vilafranca del Penedès que, si es confirma la hipòtesi dels Mossos, seria la víctima número 15 de l’atemptat.

Si bé és veritat que no hi ha encara una prova concloent que lligui els dos fets, també és cert que no ha transcendit cap altra hipòtesi per explicar l’assassinat de Pau Pérez. Per això, l’entorn del jove lamenta el “tracte de segona” que s’ha donat a la seva mort. “L’han tractat com si fos un amic dels terroristes quan en realitat és una víctima més de l’atemptat”, va afirmar a l’ARA una font pròxima a la família.

De fet, encara que es confirmés que l’autor de la massacre de la Rambla va matar el noi per utilitzar el seu cotxe per fugir, encara quedarien moltes incògnites per resoldre. On el va interceptar? Com va fugir després l’assassí? Fins i tot caldria respondre què feia Pau Pérez a Barcelona, una pregunta que desconeixen els familiars i amics del noi. Avui l’acomiadaran en una cerimònia a Vilafranca, a les 17h, mentre els Mossos busquen la prova definitiva per incloure’l a la llista de les víctimes mortals de l’atemptat.

La investigació avança en diferents flancs. Un dels nuclis és Alcanar, on s’ha d’aclarir si els dos morts que s’han trobat entre les runes són l’imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerat el líder del grup terrorista, i Youssef Aalla, l’altre integrant de la cèl·lula que podria haver mort. Ahir la policia va anar a la mesquita de Ripoll a buscar mostres d’ADN per comparar-ho amb les restes biològiques que s’han trobat a la casa ensorrada. Aquests, juntament amb Younes Abouyaaqoub, són els tres homes que de moment estan desapareguts.

L’imam va viure a Bèlgica

Encara sobre Alcanar, Trapero va afegir que abans de l’explosió la policia no havia rebut cap mena d’informació del xalet ni del grup. Va reiterar que les 12 persones que formaven la cèl·lula jihadista, inclòs l’imam, no tenen antecedents vinculats amb el terrorisme, malgrat que s’ha detectat que algun dels membres havia fet últimament “algun viatge” al centre d’Europa.

Podria ser el cas de l’imam. Hans Bonte, alcalde de Vilvoorde, al nord de Brussel·les, va explicar que Es Satty va viure entre el gener i el març de l’any passat en aquesta localitat, considerada el bressol jihadista belga, perquè és on vivien la majoria dels que van marxar a combatre a Síria entre el 2011 i el 2014, segons informa Esther Herrera.

“Treballava per marxar fora i ajudar”

Llicenciat en enginyeria electrònica a la UPC, Pau Pérez havia treballat a les bodegues Torres, a l’empresa de components d’automoció Robert Bosch i ara estava a Seat. “No tenia feines estables perquè treballava per guanyar diners i poder marxar fora a ajudar”, diu a l’ARA un amic seu. La seva gran passió era la cooperació, i per això va viatjar fins a Haití després del terratrèmol de 2010. L’ONG Pasaporte para la Cooperación va assegurar que era “la persona perfecta” per fer aquesta feina perquè “li sobrava humanitat i humilitat” i tenia coneixements tècnics. “Era una de les persones més treballadores i perseverants que hem conegut”, deia el comunicat. La faceta conciliadora també la mostrava al camp de futbol, esport que va jugar des de petit. “Si hi havia un problema al vestidor, sempre intentava ajudar”, recorden companys de l’Atlètic de Vilafranca, on va jugar dels 6 als 25 anys.