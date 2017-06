Anticorrupció demana cinc anys de presó per a Rato per la sortida a borsa de Bankia

La Fiscalia Anticorrupció considera culpable d'un delicte de frau la cúpula de Bankia per la sortida a borsa de l'entitat i demana cinc anys de presó per a l'expresident del banc, Rodrigo Rato. No obstant això, la fiscalia sol·licita l'arxivament de la causa per a Banco Financiero de Ahorro (BFA) -la matriu de Bankia- i Bankia, que estaven sent investigades com a persones jurídiques.

La fiscalia decideix exculpar Deloitte pel cas BankiaEn el seu escrit d'acusació, el fiscal demana per a qui va ser vicepresident de Bankia, José Luis Olivas, quatre anys de presó, i per als exconsellers José Manuel Norniella i Francisco Verdú Pons tres anys i dos anys i set mesos, respectivament.

El magistrat de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va donar per conclosa la instrucció del cas al maig i va processar 34 exadministradors de l'entitat, si bé va eximir de responsabilitat el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).