Báñez estudia com allargar les ajudes als aturats sense prestació

El ministeri d’Ocupació ha posat fil a l’agulla per desencallar la continuïtat de l’ajuda de 400 euros per als aturats de llarga durada que ja no tenen cap prestació, que venç avui. El govern espanyol va acordar ahir amb els agents socials convocar una reunió amb les comunitats autònomes per consensuar un mecanisme “extraordinari i temporal” per garantir aquesta cobertura, tot i que no va concretar quan serà la trobada.

El pla Prepara -nom que rep aquesta ajuda de 400 euros durant sis mesos per als desocupats que han esgotat la prestació i 450 per als que tenen familiars a càrrec- va quedar en l’aire després que al mes de juliol el Tribunal Constitucional estimés que la gestió d’aquest subsidi correspon a les comunitats autònomes i no a l’Estat.

A banda de la sentència, la pròrroga d’aquesta ajuda també ha quedat en entredit després que l’última Enquesta de Població Activa confirmés que la taxa d’atur se situa al 17,22%, perquè la llei -que es va aprovar el 2011, en plena crisi- només preveia la pròrroga automàtica de la prestació mentre l’atur es mantingués per sobre del 18%, fet que ara ja no passa.

Es tracta, doncs, de dues traves legals que el ministeri que dirigeix Fátima Báñez haurà de superar si vol mantenir la vigència de les ajudes extraordinàries, tal com havia assegurat tant als sindicats com als empresaris.

A la reunió d’ahir el ministeri d’Ocupació i els agents socials sí que van acordar reunir-se el 4 de setembre per revisar, de manera genèrica, el sistema de protecció als aturats de llarga durada, que encara representen la meitat dels desocupats a Espanya. Entre les mesures que estudien hi ha el reforç dels programes d’orientació i formació, sobretot dels més grans de 50 anys, així com la simplificació dels programes actuals de reinserció laboral.