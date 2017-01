Bankia tornarà totes les clàusules terra a través d'un procediment exprés

Bankia ha posat en marxa un procediment exprés a les seves oficines perquè els consumidors que hagin tingut un préstec hipotecari amb clàusula terra puguin demanar el reemborsament, segons ha anunciat aquest dilluns l'entitat. Mitjançant aquest tràmit gratuït, es determinarà l'import que l'entitat haurà de tornar als seus clients per l'aplicació d'aquestes clàusules, que Bankia va retirar dels seus préstecs a particulars el setembre del 2015.

L'entitat ha explicat que informarà durant els pròxims dies de la posada en marxa d'aquest procediment exprés, que estarà disponible a partir de divendres, 3 de febrer. Segons ha afirmat en un comunicat, els clients només hauran d'anar a la seva sucursal i omplir una plantilla per demanar que els retornin les quantitats cobrades. Un cop calculada la quantitat, el banc reemborsarà els diners, amb interessos, "a través d'un procés àgil, senzill i transparent".

Bankia ha assegurat que d'aquesta manera el client rebrà la mateixa quantitat que aconseguiria a través d'una sentència judicial favorable i evitarà despeses i retards. El banc permetrà que els usuaris ingressin l'import directament al seu compte o l'amortitzin a través del pagament pendent de la seva hipoteca.

Com reclamar la devolució de les clàusules terra?Bankia va obtenir durant el 2016 un benefici de 804 milions d’euros, un 22,7% menys que l’anterior, segons ha informat l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'entitat madrilenya ha atribuït aquest descens a les provisions per fer front a les contingències derivades de les clàusules sòl, l’entorn de tipus d’interès negatius registrats durant l’any passat i la venda de City National Bank of Florida.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que l’entitat “ha estat capaç de fer front a un entorn molt complex per al sector financer, mantenir alts nivells de rendibilitat i solvència i així poder incrementar de nou el dividend als nostres accionistes”. En aquest sentit, proposarà elevar un 5% el dividend, fins als 317 milions d’euros.