El Parlament Europeu donarà llum verda al CETA al febrer

El Parlament Europeu no posarà traves a l' acord comercial entre la UE i el Canadà (CETA). El ple de l'Eurocambra votarà el text de l'acord el 15 de febrer després d'haver-se aprovat aquest dimarts a la comissió parlamentària de Comerç Internacional per 25 vots a favor i 15 en contra.

La llum verda d'aquesta comissió indica que el tractat no trobarà problemes per superar la votació del ple. El Parlament Europeu té competències per vetar tractats comercials internacionals i per això el seu visiplau és clau per a poder posar en marxa l'acord. Els partits d'esquerres, minoria a l'Eurocambra, no han sumat prou vots per frenar el tractat comercial.

La votació aplana definitivament el camí al CETA, que va haver de superar el 'no' inicial de la regió belga de Valònia. El veto inicial de Valònia va obligar a ajornar uns dies la signatura del tractat i va estar a punt de fer fracassar l'acord a l'octubre.

Si el CETA passa el tràmit del Parlament Europeu al febrer, ja podrà entrar en vigor provisionalment. Perquè entri en vigor completament encara faltarà la ratificació parlamentària de tots els estats membres. En el cas de Bèlgica, com que les regions tenen competències per ratificar tractats internacionals, el CETA haurà de tornar a passar pels Parlaments regionals.