Noves dades revelen que Catalunya va ser la comunitat que més va créixer a Espanya el 2015

Catalunya i Múrcia van ser les dues comunitats autònomes que més van créixer el 2015: un 3,7%, per sobre de la mitjana espanyola, que se situa al 3,2%. Hi ha tres comunitats més que van créixer per sobre d'aquesta xifra: el País Basc, el País Valencià i Madrid, amb un creixement econòmic del 3,6% en tots tres casos; mentre que Galícia i Navarra l'igualen, amb un augment del PIB del 3,2%, segons les dades actualitzades de comptabilitat nacional que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.

Les dades catalanes, doncs, milloren respecte les xifres que l'INE va donar el mes de març. Aleshores l'organisme va preveure que el creixement del PIB català havia sigut del 3,4% i ara es confirmen tres dècimes més, fins al 3,7%. Segons l'Institut Nacional d'Estadística les dades del desembre són més precises perquè inclouen actualitzacions i més fonts estadístiques.

D'aquesta manera deu comunitats i les ciutats de Ceuta i Melilla van créixer per sota de la mitjana. Melilla se situa, de fet, a la cua d'aquest rànquing, amb una pujada del 1,8%. Les Canàries van créixer un 2% i Ceuta i Extremadura només un dècima més. Aquestes quatre comunitats també van quedar per sota del promig de la Unió Europea, que el 2015 es va situar al 2,2%.

A la part central del rànquing hi ha Castella-la Manxa i Andalusia, amb un avanç del 2,8%; Astúries i La Rioja, amb un 2,7%, Cantàbria amb un 2,6%, Castella i Lleó amb un 2,5%, Aragó amb un 2,4% i les Balears una dècima menys, 2,3%.

En conjunt, les dades actualitzades rebaixen l'optimisme inicial de l'INE, que calculava que hi havia 11 comunitats que superaven el creixement del 3%, mentre que ara es confirma que només en van ser set.

En termes de PIB per habitant, Madrid és la comunitat que lidera el rànquing el 2015, amb un import de 31.691 euros. La segueixen el País Basc i Navarra, amb 30.779 i 29.060 euros respecticament. Quatre comunitats més van superar la mitjana de PIB per càpita espanyola (23.178 euros): Catalunya amb 27.613 euros, l'Aragó amb 25.493 euros, la Rioja amb 25.228 euros i les Balears amb 24.108 euros. A l'altre plat de la balança, Extremadura és la comunitat amb un PIB per habitant més baix, amb només 15.882 euros, un 31% menys que la mitjana espanyola.