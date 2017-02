El Deutsche Bank adverteix que el Govern no aturarà el referèndum

El centre d'estudis del Deutsche Bank dedica el seu informe de febrer al procés català. Els economistes del banc més important d'Alemanya asseguren que el referèndum no és només "un conjunt de postures per aconseguir un millor tracte fiscal". De fet l'entitat admet que el Govern està en un punt de fragilitat i que "només pot sobreviure si continua amb el pla de celebrar un referèndum".

Per això el Deutsche Bank assegura que malgrat que la consulta contradiu la Constitució espanyola, el govern de Puigdemont "no s'aturarà" i remarca que el compromís de celebrar el referèndum "és consistent" i inclou polítiques "noves i inquietants".

El banc alemany també inclou en la seva avaluació de riscos la possibilitat que el govern català avanci el referèndum a principis d'estiu. Tot i això, l'informe també matisa: "En el nostre escenari central, no creiem que el govern català actual tingui prou suport polític per implementar una secessió unilateral d'Espanya, fins i tot si l'hipotètic referèndum sobre la independència es porta a terme", expliquen els experts del Deutsche Bank.

El principal risc en el curt termini, segons l'opinió d'aquesta entitat, és que augmentin les tensions entre els moviments independentistes i el govern espanyol. El Deutsche Bank tem que si el Govern continua ferm en la celebració del referèndum, l'Estat opti per mesures més fortes tant a nivell polític com judicial. Per això remarca que la millor sortida al conflicte seria un acord polític entre les dues parts.