Espanya, a la cua en els pagaments de factures a Europa

Espanya és el quart país d’Europa on l’administració pública triga més a pagar les factures a les empreses. Tot i que la llei espanyola i la normativa europea marquen el termini de pagament en un màxim de 30 dies per a l’administració, els ens públics espanyols encara triguen més del doble del permès: paguen de mitjana en un termini de 78 dies.

L’estat espanyol se situa just per darrere de l’administració grega, que paga a 103 dies, i d’Itàlia i Portugal, que ho fan amb un retard de 95 dies (vegeu el gràfic). Els països del sud, doncs -coneguts com a PIGS per les seves inicials en anglès-, continuen a la cua en la recuperació de la morositat a les empreses, segons les dades que ha recopilat la Plataforma Multisectorial contra la Morositat basant-se en xifres de l’empresa de cobraments Intrum Justitia.

“El 2007 Espanya era el segon país on pitjor es pagava, ara hem millorat un parell de posicions però continuem entre els que ho fan pitjor”, lamentava ahir a aquest diari el president de la plataforma, Antoni Cañete. Cañete insisteix en el fet que Europa ha de tornar a revisar la normativa, ja que segons les dades recopilades per la plataforma “no està funcionant als països del sud d’Europa”.

De fet, al mes de febrer la Comissió Europea ja va obrir un expedient a Espanya per no aplicar correctament la directiva europea. L’advertència, a més, demanava específicament que es fomentés la transparència de les administracions públiques en referència a aquests pagaments per poder generar un marc fiable per a les empreses.

Per a Cañete les dades “confirmen la necessitat de revisar” els processos i “supervisar” els diferents països, incloent-hi, si calen, “mesures dissuasòries que ajudin a millorar els terminis”. La plataforma contra la morositat també considera que l’estudi evidencia “el baix nivell de compromís i responsabilitat” tant de l’administració pública com de les empreses del sector privat per fer front a les seves obligacions de pagament en un termini raonable.

Finlàndia, el país més complidor

A l’altre plat de la balança, les administracions públiques més complidores a Europa són les de Finlàndia i el Regne Unit, que paguen en un termini mitjà de 22 dies (vuit dies per sota del màxim que estableix la llei), Alemanya, que ho fa en 23, i Dinamarca, en 25.

Si es deixa de banda la morositat dels ens públics, la situació en els terminis de pagament de factures entre empreses del sector privat encara és pitjor. Segons aquestes mateixes dades, Espanya puja un lloc més en el rànquing i es converteix en el tercer a tot Europa on les empreses més triguen a pagar-se mútuament els rebuts. Només les superen, novament, les empreses de Portugal i Grècia.

El retard màxim establert per llei en el sector privat és de 60 dies, en canvi les empreses paguen de mitjana amb un retard aproximat de 80 dies, segons les dades de la plataforma. Una situació que, segons Cañete, pateixen sobretot les pimes: “Les grans empreses continuen abusant de la seva posició de domini; n’hi ha que paguen fins i tot a 200 i 300 dies”, va assegurar ahir el president de la plataforma. En aquest sentit, Cañete recorda que ja hi ha una proposició de llei admesa a tràmit al Congrés de Diputats per revertir aquesta situació. La iniciativa proposa la creació d’un observatori de la morositat també al sector privat, mesures no coercitives -com l’arbitratge- i, si calen, sancions.