Espanya és el país europeu que consumeix més internet pel mòbil

Internet ja és mòbil, i a Espanya encara més que a la resta d’Europa. Segons les últimes dades publicades per l’oficina d’estadística comunitària, l’Eurostat, els espanyols són els internautes que utilitzen més el mòbil per entrar a internet. Concretament, un 93% dels usuaris de la xarxa ho han fet en els últims tres mesos, per sobre del 82% dels alemanys o el 71% dels francesos. Potser per això Espanya també és el país que està més enganxat a serveis de missatgeria instantània com WhatsApp, que un 57% dels usuaris fan servir de manera diària, més que en cap altre estat membre. La connectivitat mòbil, però, és una tendència que es queda al continent. Vuit de cada deu europeus ja naveguen per internet a través de les pantalles petites, una proporció que supera de llarg la dels ordinadors portàtils o de taula. Aquests últims només van ser utilitzats pel 45% dels espanyols en el període citat per l’enquesta, mentre que els portàtils ho van ser en un 58%.

Per primera vegada a la història, l’octubre passat el trànsit a internet a través de dispositius mòbils va superar el dels ordinadors a escala mundial. Amb un percentatge molt ajustat, el 51,3% de connexions des d’un smartphone o una tauleta van deixar enrere les dels dispositius fixos. Com s’explica això? Doncs sobretot perquè hi ha parts del món on el telèfon mòbil s’ha convertit en el primer dispositiu connectat al qual accedeixen la majoria de consumidors. En països com la República Democràtica del Congo aquest percentatge s’enfila per sobre del 90%, mentre que a Europa l’ordinador encara es resisteix a perdre la partida contra els smartphones.

De totes maneres, l’èxit de l’internet mòbil a Espanya té una primera explicació lògica. “És el país europeu amb més penetració de smartphones ”, com recorda la professora dels estudis d’economia de la UOC i experta en màrqueting Neus Soler. Espanya encapçala els rànquings d’estats on el parc de mòbils intel·ligents és més ampli. Tot i així, hi ha dos col·lectius aparentment oposats que també incideixen en la tendència a l’alça en l’ús del mòbil per entrar a internet. Els millennials i la gent gran han ajudat -per motius diferents- a fer que l’ smartphone sigui cada vegada més la principal porta d’entrada al món connectat. “Els joves han impulsat la tendència i ara les empreses es barallen per desenvolupar més aplicacions mòbils i millors”, explica Soler. El professor de màrqueting digital d’Esade Franc Carreras també insisteix que aquests són els dispositius més assequibles per a un segment que compta amb menys ingressos.

Però quin paper hi té la gent gran? En els últims anys l’expressió anglesa silver surfers s’ha fet cada vegada més popular en el sector. Es tracta dels internautes de més de 50 anys a qui l’anomenada bretxa digital no ha aconseguit aturar. “Els mòbils i les tauletes són menys complexos i han permès que els avis entrin en aquest món”, raona Carreras. En molts casos, doncs, el mòbil s’ha convertit en el primer aparell connectat al qual accedeixen. L’expert també reconeix que la tecnologia hi ha ajudat, amb pantalles cada vegada més grans, que faciliten l’ús a persones d’edat avançada.

La forta penetració de l’internet mòbil a Espanya contrasta amb una altra dada clau per al sector. L’estat espanyol està entre els països amb les dades mòbils més cares d’Europa. De fet, el preu nominal per un gigabyte supera el de països amb economies més fortes, com ara Dinamarca, Suècia o Holanda. Aquest context s’agreuja més si, com mostra l’últim informe de la Unió Internacional de Telecomunicacions, es creuen les dades amb les del PIB espanyol. En aquest sentit, l’esforç que han de fer els usuaris és dels més importants d’Europa i el situa en la desena posició pel que fa a les tarifes d’internet mòbil més costoses. Tot i així, Carreras assegura que aquesta barrera de preu no impedeix als espanyols estar cada dia més connectats a través de les pantalles dels seus mòbils.