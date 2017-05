El Govern fa el primer pas per implantar el sou variable als funcionaris en funció d'objectius

El Govern, dins el pla de reforma de l'administració de la Generalitat, vol introduir sistemes de mesura del rendiment dels funcionaris, i en aquest sentit ha aprovat aquest dimarts posar en marxa un pla pilot. Malgrat que la consellera de Presidència i portaveu, Neus Munté, ha dit que aquest pla pilot no afectarà les retribucions dels funcionaris ni la seva carrera professional, ha reconegut que "és un primer pas" en la reforma de la funció pública.

Munté ha explicat que el pla pilot és per introduir conceptes de rendiment a llarg termini, i que més endavant es valorarà l'impacte i les correccions que s'hagin de fer. Fonts del Govern asseguren que aquest pla pilot forma part del pla de reforma de la funció pública que, en un futur, podria introduir la retribució variable.

De fet, una comissió creada en aquest pla pilot farà un informe per a la secretaria d'Administració i Funció Pública i per als sindicats que podria convertir-se en la base d'una futura negociació entre la Generalitat i els representants sindicals.

El Govern ha recordat que ja l'abril del 2015 va aprovar un pla per impulsar la professionalització, l'avaluació del compliment i el retiment de comptes en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Un pla que, segons la ressenya dels acords del consell executiu, incloïa el "reconeixement de retribucions variables en funció d’objectius per als alts càrrecs i reordenació del règim retributiu del personal directiu del sector públic, vinculada també a l’assoliment d’objectius".

No obstant, fonts del Govern han indicat que si s'estén el model d'avaluació dels objectius això no tindria un impacte en el sou dels funcionaris, però sí que es podrien introduir incentius en forma de complements o d'altres tipus, com formació, en funció dels resultats.

El consell executiu ha aprovat que el pla pilot es posi en marxa a partir del segon semestre d'aquest any, segons ha explicat Neus Munté. El pla pilot es posarà en marxa a l' Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i la Intervenció General.

Segons ha explicat la consellera, els empleats públics seran avaluats per part dels seus superiors jeràrquics. El sistema del pla pilot preveu la fixació d'objectius inicials, tenint en compte les competències de cada empleat. Aquests objectius es fixaran en una acta signada pel funcionari i el seu cap, i després de sis mesos el superior jeràrquic que avaluï l'empleat hi mantindrà una entrevista de la qual sortirà una acta d'avaluació de l'acompliment. El pla pilot s'estendrà als càrrecs de comandament, que seran avaluats per les persones que en depenen directament.

Aquest pla pilot preveu la creació de dues comissions, una d'avaluació per donar suport en les diferents fases del procés i que garantirà el tractament confidencial dels resultats; l'altra comissió farà el seguiment del pla i redactarà l'informe final, que serà presentat a la secretaria d'Administració i Funció Pública i als representants sindicals.

Segons el Govern, el Pla de Reforma de l'Administració de la Generalitat i el seu sector public planteja la construcció d'un marc normatiu que " generalitzi la implantació d'un model d'avaluació dels empleats, un element que és clau per a la innovació i la millora del sector públic".