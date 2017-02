De Guindos: "El nou model de finançament pot recollir les especificitats de Catalunya...com les d'Andalusia o Castella-Lleó"

El govern espanyol no negociarà un model de finançament específic per a Catalunya. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha dit aquest dimarts que el futur acord pel model de finançament de les autonomies ha de ser "general", tot i que pot recollir "especificitats" de les comunitats autònomes.

De Guindos ha deixat clar que no hi haurà un model diferent per a Catalunya. "Començarem a negociar un sistema de finançament pel conjunt de totes les comunitats autònomes i aquí es pot recollir les especificitats de Catalunya...igual que les d' Andalusia o que les de Castella-Lleó", ha assegurat a l'entrada de la reunió de ministres de Finances de la UE que se celebra avui a Brussel·les.

El titular d'Economia espanyol també ha negat que el seu Ministeri estigui preparant una oferta pel govern català sobre el model de finançament i ha assegurat que els contactes amb la Generalitat són "els habituals" de les comunitats autònomes.

"Estem contínuament en contacte" amb Catalunya, ha dit De Guindos. "És la normalitat del dia a dia. Una realitat de cooperació. En aquests moments, la font principal de finançament de la Generalitat és el Tresor espanyol", ha assegurat.