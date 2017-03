De Guindos insisteix que Espanya no pot unir-se al sistema de patents europeu perquè exclou el castellà

Espanya no pot unir-se a l' esquema europeu de patents perquè exclou el castellà. Així ho ha explicat el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, en resposta a una pregunta del grup socialista. Segons ha argumentat el ministre, Espanya sempre ha estat a favor del sistema europeu de patent unitària, però "no s'hi pot unir perquè suposa excloure el castellà".

De Guindos ha explicat que l'actual sistema suposa que la presentació de patents a nivell europeu pot ser en qualsevol idioma però ha d'anar acompanyada d'una traducció en una de les tres llengües que el sistema considera oficials, anglès, alemany i francès. Per al ministre d'Economia, això suposa que les empreses espanyoles haurien de traduir a un d'aquests tres idiomes les seves patents i també acceptar patents que no estiguin fetes en espanyol. El ministre considera, a més, que això implica inseguretat jurídica, perquè en cas que hi hagués alguna denúncia o conflicte entre una empresa espanyola i una d'un altre país europeu per la propietat intel·lectual d'una patent, la companyia espanyola hauria d'assumir una de les tres llengües oficials.

Catalunya demana el 35% de les patents espanyoles

En defensa de les pimes

De Guindos ha defensat aquest posicionament en defensa principalment de les petites i mitjanes empreses espanyoles, les que considera amb menys capacitat per complir les exigències d'aquest marc europeu de patents o que tindrien més dificultats per fer les traduccions. "Impedir la utilització de l'espanyol com a llengua oficial suposaria que les nostres empreses haurien de traduir a altres idiomes les seves patents", ha afirmat De Guindos", que considera que això implica " excloure el castellà i excloure les nostres empreses, sobretot les més petites, que estan en desavantatge respecte de les que sí que el poden utilitzar".

La resposta a Dijsselbloem

D'altra banda, el ministre ha tornat a respondre al president holandès de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, que considera que els països del sud d'Europa gasten diners en "alcohol i prostitutes". De Guindos ha qualificat les declaracions de "desafortunades" i ha lamentat que no s'hagués retractat. "Les declaracions em semblen desafortunades des del punt de vista de la forma i del fons", ha insistit el ministre aquest dimecres al Congrés".

Cal recordar que Dijsselbloem va afirmar, en declaracions al diari 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' , que "no es poden gastar tots els diners en alcohol i prostitutes i després demanar ajuda". Ahir De Guindos ja havia respost que "ningú es gasta els diners en coses inútils".