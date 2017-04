Hoy Voy obre les seves primeres autoescoles fora de Catalunya

Les autoescoles Hoy Voy s’expandeixen i surten de Catalunya. La companyia ja té en marxa l’obertura de quatre centres nous a Espanya: “A Valladolid estem fent les obres; també tenim un franquiciat a Madrid, i ja tenim firmats i amb locals dos centres més a Palma i a Castelló”, ha explicat a l’ARA Carlos Duran, un dels fundadors d’Hoy Voy.

Aquests centres ja estan en marxa, però la companyia també es planteja obertures a Vigo, Saragossa, Bilbao i Pamplona. “El nostre pla d’expansió passa per obrir una autoescola a totes les ciutats d’Espanya amb més de 50.000 habitants, i ja ens hem acabat totes les localitats catalanes”, explica Duran.

El model d’expansió es fa a través de franquícies que suposen una inversió inicial de 150.000 euros de mitjana per a cada franquiciat. L’empresa també té un acord amb la marca Mini per aconseguir els cotxes a un preu inferior al de mercat i amb una opció de recompra quan sobrepassen els 120.000 quilòmetres: “Tenim una central de compres però no guanyem diners amb això. Els descomptes que ens fan a nosaltres com a empresa els compartim amb els franquiciats; no ens volem centrar a fer comissions de serveis”, assegura Duran.

El negoci d’aquestes autoescoles low cost no para de créixer. El 2016 van facturar 4,7 milions d’euros i preveuen que aquest any la xifra superarà els 8 milions. De fet el primer trimestre del 2017 Hoy Voy ja ha ingressat dos milions d’euros, segons dades avançades a aquest diari per la mateixa companyia.

Previsió: números verds aquest any

Amb aquestes xifres damunt la taula, la direcció d’Hoy Voy espera sortir dels números vermells i entrar en beneficis aquest mateix any, després de cinc anys en marxa. Les autoescoles preveuen tancar l’any amb 35.000 alumnes (actualment en tenen 20.000) i 21 centres en marxa, tot i que no descarten que la xifra sigui fins i tot superior.

El preu mitjà de les pràctiques aquest any se situa als 24 euros amb 20 cèntims. Una de les particularitats d’aquesta autoescola és que el cost de les classes varia en funció de l’oferta i la demanda. “Des de gener ja hem impartit 158.000 classes de pràctiques i esperem acabar l’any amb 416.000”, vaticina Duran.