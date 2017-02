Iglesias irromp al Pacte de Toledo: "Parlem de la pensió d'11.000 euros al mes que va cobrar Fernández Ordóñez"

La compareixença de l'actual governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, a la comissió del Pacte de Toledo, que ha d'abordar la reforma del sistema de pensions, tenia la polèmica garantida. Dos dies després de la imputació de l'exgovernador de l'organisme, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, i tres alts càrrecs més per les presumptes irregularitats en la supervisió de la sortida a borsa de BFA-Bankia, l'actual governador s'ha trobat amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, que no ha volgut deixar escapar l'oportunitat.



Iglesias no és el portaveu del seu grup parlamentari en aquesta comissió, però aquest dimecres ha volgut asseure's al costat d' Aina Vidal Sáez, la diputada de Podem dins aquest grup de treball, i just davant de Linde per provocar una resposta de l'actual governador del Banc d'Espanya sobre la imputació dels exsupervisors de l'entitat. Però Iglesias ha topat amb una Celia Villalobos -la diputada del Partit Popular presidenta d'aquesta comissió- que ha estat ràpida i contundent. Amb prou feines Iglesias havia dit tres paraules que Vilallobos li ha exigit que se centrés en les pensions i li ha recordat que a la comissió del Pacte de Toledo no s'hi ve a parlar "dels conflictes del Banc d'Espanya, ni d'ahir, ni d'avui, ni de demà".

Els 7 pecats capitals del Banc d'Espanya

Iglesias ha demanat a la presidenta que respectés la seva llibertat d'expressió i li ha dit que no és ella "qui ha de decidir com introduir la pregunta". De pas, Iglesias li ha etzibat que dona una imatge "pèssima del seu partit". Finalment, però, el líder de Podem s'ha enfrontat a una paret i només ha pogut fer referència a la pensió milionària amb què MAFO va marxar del Banc d'Espanya: "Parlem de pensions, doncs, i dels 11.000 euros mensuals que Miguel Ángel Fernández Ordóñez va cobrar com a indemnització durant més de dos anys", ha etzibat.

També aquest dimecres s'ha conegut que el tribunal ha citat a declarar Fernández Ordóñez el 16 de març. El jutge també ha citat a declarar com a investigats l'expresident de la CNMV, Julio Segura, i l'exvicepresident de la institució, Fernando Restoy, que hauran d'acudir-hi el 13 de març. Els tres alts càrrecs dimitits del Banc d'Espanya compareixeran el 14 i 15 de març.

Recollida de firmes de suport als imputats

Però la polèmica entorn del Banc d'Espanya no acaba aquí. Aquest dimecres l'organisme també ha hagut de desmentir en un comunicat la informació publicada per alguns mitjans que involucrava alguns membres de la cúpula de l'entitat supervisora en la recollida de firmes que alguns treballadors han impulsat per donar suport als imputats. L'organisme, però, no desmenteix que s'estigui duent a terme una recollida de firmes, que considera que "mereix comprensió", sinó que desmenteix que siguin membres de la cúpula els que l'han impulsat.