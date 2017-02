Kraft Heinz es fa enrere en la seva macrofusió amb Unilever

Kraft Heinz, el grup nord-americà d'alimentació propietari de marques com el quètxup Heinz o les salsitxes Oscar Mayer, ha retirat la seva oferta de 143.000 milions de dòlars (134.560 milions d'euros) per comprar la companyia angloholandesa Unilever, la responsable de productes tant populars com el desodorant Axe o els sabons Dove, segons han informat totes dues multinacionals en un comunicat conjunt.

"Kraft Heinz ha acordat de manera amistosa retirar la seva proposta per la combinació de les dues empreses", ha assenyalat el text, en què tots dos gegants de l'alimentació expressen el seu respecte mutu. L'operació, que ja havia estat rebutjada per Unilever divendres passat, hauria suposat la creació del segon grup més gran del món en aquest sector, només per darrere de la companyia suïssa Nestlé.

Així doncs, una dotzena de les marques més conegudes del món, des del formatge Philadelphia fins als gelats Ben&Jerry's, haurien passat a estar controlades per un mateix grup després d'aquesta macrofusió. Aquest gràfic mostra com hauria quedat l'univers dels productes de gran consum:

Os he rodeado en verde el nuevo territorio controlado de marcas si Kraft se come a Unilever como está intentando. #marcas pic.twitter.com/8poknQfXqO — VictorSanchezdelReal (@sanchezdelreal) 19 de febrero de 2017





L'oferta de compra retirada per Kraft Heinz implicava el pagament de 50 dòlars en efectiu i accions per cada títol d'Unilever, fet que representa una prima del 18% respecte al valor de la companyia al tancament del mercat dijous passat. Tot i així, Unilever va considerar que la proposició infravalorava l'empresa i no tenia "cap mèrit", ni financer ni estratègic, per als seus accionistes.

En els últims anys, hem sigut testimonis de grans fusions empresarials com la del sector de les ulleres de sol o el de la cervesa. D'altres, però, com l'acord entre les farmacèutiques Pzifer i Allergan, han acabat en paper mullat com la d'Unilever i Kraft Heinz.