L'atur a Catalunya baixa en 1.581 persones al febrer

El nombre d' aturats registrats a les oficines del Servei Català d'Ocupació (SOC) es va reduir en 1.581 persones el mes de febrer respecte al gener, el que significa una disminució del 0,35%, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En termes anuals, l'atur registrat encadena 44 mesos de retrocessos, en concret des del juliol del 2013.

Amb aquest descens, el nombre total de desocupats registrats a Catalunya és de 452.342 persones, amb un descens d'un 11,35% respecte al mateix mes de l'any passat. Això significa que a les llistes d'aturats registrats a les oficines del SOC han disminuït en 57.895 persones l'últim any.

Barcelona és la província catalana en la qual més ha baixat l'atur registrat al febrer, concretament en 1.777 persones, seguida de Tarragona, amb 318; Girona, amb 71, i Lleida, amb 51. Del total d'aturats a Catalunya, 205.110 són homes i 247.232 són dones, i 31.733 tenen menys de 25 anys.

Per sectors d'activitat econòmica, el que més aturats acumula és el de serveis, amb 315.537, davant dels 54.584 de la indústria, els 42.144 de la construcció i els 11.342 de l' agricultura. L'últim mes, però, el sector serveis és en el qual més ha caigut la desocupació, amb 2.436 persones menys, clarament per davant de la indústria (-706 aturats) i la construcció (-649), mentre que en l' agricultura l'atur ha augmentat en 361 persones.

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (l'antic Inem) va baixar al conjunt de l'Estat de 9.355 persones el mes de febrer respecte al mes anterior, cosa que significa un descens del 0,2%. És el millor mes de febrer des de l'any 2005, segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En total, al tancament del mes de febrer, el nombre d'aturats a tota Espanya pujava a 3.750.876 persones. Segons les dades del ministeri, el nombre d'aturats ha baixat en 402.110 persones respecte al febrer de l'any passat, xifra que suposa un descens anual del 9,68%. És el descens més important en un mes de febrer en termes percentuals des del 1999.

En els darrers 8 anys, l'atur al febrer ha augmentat de mitjana al febrer en 57.863 persones. Dins de la sèrie històrica comparable, que comença el 1996, el febrer ha estat un mes desigual, al anys en el l'atur ha pujat (9 anys) i altres en el que ha baixat (12 anys).

El descens al febrer és el segon més pronunciat dels últims dotze anys -només va ser més important al 2015, quan va baixar en 13.538 persones-. L'any passat al febrer l'atur va augmentar en 2.231 persones.

Més afiliacions a la Seguretat Social

D'altra banda, la Seguretat Social va guanyar al febrer a Espanya una mitjana de 74.080 afiliats (+0,4%), la segona millor dada en aquest mes des del 2008 després de l'assolit el 2015, quan l'afiliació va créixer en 96.909 persones.

Catalunya va tenir de mitjana al febrer 3.180.957 treballadors que cotitzaven a la Seguretat Social, amb un augment del 3,94% respecte a fa un any. De fet, és la quarta comunitat on més creix l'afiliació, només superada per les Balears (5,51%), les Canàries (5,18%) i Múrcia (4,04%).

El febrer de l'any passat va augmentar de 63.355 el nombre de treballadors que cotitzaven, menys dels registrats aquest any. D'aquesta manera, en finalitzar el mes passat, el total d'ocupats es va situar en 17.748.255, segons ha informat el Ministeri d'Ocupació.

El febrer es va tancar amb 580.543 afiliats més de mitjana respecte a fa un any, cosa que significa un augment del 3,38%, i és la millor taxa registrada des del 2007. L'augment es produeix en gran part pel bon comportament de l'afiliació al règim general, amb 552.168 afiliats més i un augment del 3,96%.

Menys contractació

El nombre de contractes registrats al febrer s'ha reduït en un 1,86%, amb 4.221 menys que al gener, fins al 222.369 en total, a causa de la caiguda dels contractes temporals, mentre que els indefinits han augmentat lleugerament respecte al mes anterior.

En total, s'han formalitzat 32.914 contractes indefinits, un 2,14% més que al gener (691 més), mentre que els temporals han baixat en un 2,53%, amb 4.912 menys, fins el 189.455 en total.

Respecte al febrer del 2016, s'han signat 6.976 contractes més, una pujada del 3,24%, i han crescut tant els temporals (2,5%, amb 4.612 més) com els indefinits (7,74%, 2.364 més).