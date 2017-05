L'atur va baixar en 20.266 persones a Catalunya el mes d'abril

L' atur a Catalunya es va reduir en 20.266 persones el mes d'abril, amb la qual cosa el nombre de treballadors aturats registrats en el Servei d'Ocupació de Catalunya és de 425.751 persones, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d'Ocupació.

Així, l'atur a Catalunya s'ha reduït un 4,54% respecte al mes anterior. Respecte a l'abril de l'any passat, a Catalunya hi ha 60.372 aturats menys, xifra que comporta un descens del 12,42%. Amb el descens registrat a l'abril, la xifra d'aturats a Catalunya s'aproxima als nivells del desembre del 2008, quan hi havia 423.232 aturats.

En el conjunt de l'Estat l'atur va baixar a l'abril en 129.281 persones respecte al mes anterior, el major descens de la sèrie històrica, i l'atur registrat en els serveis públics d'ocupació és de 3.573.036 persones, el nivell més baix des del juliol del 2009.

Respecte al mes de març, l'atur a Espanya s'ha reduït un 3,49%. A Espanya hi ha 83.599 aturats menys que a l'abril del 2016, xifra que comporta un descens del 10,92%.

No obstant, en termes desestacionalitzats, és a dir, sense tenir en compte les diferències del calendari, la reducció de l'atur a l'Estat baixaria a 70.777 persones, ja que la Setmana Santa el 2016 va caure en el mes de març, mentre que aquest any ha estat a l'abril.

A l'abril l'atur s'ha reduït en totes les comunitats autònomes. On més ha baixat ha estat a Andalusia, on hi ha 33.984 aturats menys, seguida de Catalunya amb 20.266 desocupats menys i Madrid amb un descens de 12.375 aturats. Per províncies. el podi l'encapçala Madrid (-12.375), Barcelona (-10.575) i les illes Balears (-10.001).

L'atur ha baixat en totes les províncies catalanes, sent Girona la que ha registrat un major descens relatiu, amb un 9,2% menys d'aturats (-3.914, fins a un total de 38.646). Li segueixen Tarragona, amb una baixada del 7,97% (-4.318, fins el 49.828); Lleida, amb un 6,19% menys d'atur (-1.461, fins el 22.123), i Barcelona, amb un 3,25% menys (-10.573, fins el 315.154).

En comparació d'abril del 2016, Barcelona té 44.054 aturats registrats menys (-12,26%); Tarragona, 7.120 (-12,5%); Girona, 5.928 (-13,3%), i Lleida, 3.270 (-12,88%).

La Setmana Santa impulsa el descens en els serveis

Per sectors, els serveis van ser el gran motor de la reducció de l'atur a l'abril, impulsats per la Setmana Santa. Així, a Catalunya, en el sector serveis es vam registrar 15.729 aturats menys. La resta de sectors, però, també van registrar descensos. A l'agricultura hi havia 1.153 aturats menys, a la indústria 1.662 menys, i a la construcció l'atur es va reduir en 1.055 persones. A més, es van registrar 667 aturats menys entre el col·lectiu dels que no tenien una ocupació anterior.

A Espanya, en el sector serveis es van registrar 96.672 aturats menys. A l'agricultura l'atur es va reduir en 11.330 persones, a la indústria el descens va ser de 8.264 persones i a la construcció 8.944, mentre que entre els que no tenien una ocupació anterior l'atur registrat es va reduir en 4.071 persones.

Menys contractació

El nombre de contractes registrats a l'abril ha baixat un 7,92% a Catalunya, amb 20.801 menys, fins a un total de 241.820, i s'han reduït tant els temporals com els indefinits. En total, s'han formalitzat 34.034 contractes indefinits menys que al març, un 11,11% menys (-4.252), i els temporals han baixat en un 7,38%, amb 16.549 menys que el mes anterior, fins el 207.786 en total.

En comparació d'abril del 2016, s'han registrat 8.879 contractes més, una pujada del 3,81%, i han crescut tant els indefinits (+6,32%, amb 2.204 més) com els temporals (+3,41%, amb 6.855 més).

A Espanya, a l'abril s'han formalitzat 1.604.476 contractes, xifra que és un 7,40 inferior al mes anterior (128.297 contractes), però que reflecteix un increment del 4,07% respecte al mes d'abril de l'any passat, amb 62.747 contractes més.