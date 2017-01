L'enèsim retard del vol Barcelona-Xangai

Fa tres anys que Barcelona espera tenir connexió directa amb Xangai, la ruta amb més demanda no coberta des del Prat. I malgrat que ja s’havia anunciat repetides vegades semblava que no arribava mai. Però aquesta setmana Madrid ha reunit una de les fires més importants del sector turístic, FITUR, i allà, sense fer grans anuncis, l’aerolínia xinesa Air China ha fet oficial que la ruta sense escales Barcelona-Xangai estarà disponible a la primavera. Tal com va explicar aquest diari, la destinació s’havia de començar a oferir des del Prat a partir del febrer, però fonts del sector asseguren que les dificultats de la negociació amb la companyia xinesa i el retard de les gestions per part del ministeri de Foment han tornat a endarrerir l’obertura de la ruta.

Aquesta connexió es va anunciar per primera vegada el novembre del 2015, quan el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat -aleshores en mans del conseller Santi Vila- va fer pública la negociació amb l’aerolínia asiàtica. Tot seguit, però, les converses es van refredar i el vol, que s’havia anunciat per a l’estiu del 2016, no es va programar. Aleshores alguns mitjans especialitzats van explicar que els responsables de l’aerolínia no havien vist amb bons ulls que la Generalitat ja donés per fet l’acord, i que per això Air China es va fer enrere. Tot i això, fonts pròximes a la negociació també sostenen que, si bé és cert que les converses amb els portaveus xinesos han sigut complicades al llarg de tot aquest temps, la passivitat del ministeri de Foment a l’hora de millorar les condicions de l’acord bilateral que fixa el nombre de vols setmanals que les aerolínies poden fer entre Espanya i la Xina ha sigut una de les raons per les quals s’ha anat ajornant.

De fet, no va ser fins al desembre, després que els representats del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) de Catalunya viatgessin a una de les fires sectorials de l’Àsia per mirar de millorar la connectivitat del Prat, que el ministeri de Foment va fer pública l’oferta d’Aviació Civil per millorar les condicions de l’acord bilateral.

En el seu comunicat, es reconeixia que “la quantitat de vols setmanals s’ha vist sobrepassada pels interessos del sector”, cosa que posa de manifest “la necessitat d’actualitzar l’acord bilateral”. El CDRA, però, ja fa anys que ho intenta. Segons els seus càlculs, més de 80.000 passatgers van volar de Barcelona a Xangai el 2015 i sense vol directe. Les mateixes fonts expliquen que l’únic que faltava perquè la ruta es formalitzés era que Foment fes aquest pas perquè el CDRA pogués millorar les relacions amb l’aerolínia, però “ha anat tard”.

Air China ja uneix Barcelona amb Pequín tres vegades per setmana a l’hivern i quatre a l’estiu i ja fa deu anys que ofereix aquest destí des de Barajas. Aquest 2016, a més d’haver sigut un any rècord de passatgers per al Prat, també ha sigut un any d’anuncis de connexions de llarg abast, amb l’aposta de Norwegian Airlines per connectar Barcelona amb la Costa Est dels Estats Units, o l’últim anunci de Cathay Pacific que volarà directament a Hong Kong aquest estiu. En el cas de Xangai, Air China ho farà a partir de la primavera, com anuncia la companyia i confirmen des d’Aena. La diferència entre aquest anunci i els anteriors és que aquesta és la primera vegada que qui ho comunica és l’empresa.