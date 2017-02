L'exsubgovernador del Banc d'Espanya imputat per el cas Bankia dimiteix del seu càrrec al BCE

260x366 Monument en honor a l'euro davant la seu del Banc Central Europeu a Frankfurt. / EFE Monument en honor a l'euro davant la seu del Banc Central Europeu a Frankfurt. / EFE

Una altra dimissió després de la imputació de diversos supervisors del Banc d'Espanya en el cas Bankia. Aquest dimarts, l' exsubgovernador de l'entitat, Javier Aríztegui, ha dimitit temporalment del seu càrrec com a supervisor del Banc Central Europeu (BCE) per la investigació oberta que l'implica en les pressumptes irregularitats comeses en la seva tasca com a subgovernador del Banc d'Espanya.

Tal com ha informat el BCE en un comunicat, el president de l'organisme de supervisió anomenat ABOR, Jean- Paul Redouin ha demanat als suplents René Smits i Iván Šramko, que el substitueixin mentre Aríztegui no ocupa les seves funcions. L'exgovernador del Banc d'Espanya treballava per aquesta entitat des del 2014 com a membre del consell administratiu de revisió que s'encarrega de supervisar les decisions del BCE en l'àmbit bancari.

L'Audiència imputa MAFO per haver autoritzat la sortida a borsa de Bankia

Aríztegui és el quart investigat per aquest cas que dimiteix després que la setmana passada ho fessin els tres alts càrrecs del Banc d'Espanya que també han estat citats a declarar per l'Audiència Nacional. Són Mariano Herrera García-Canturri, director general de supervisió; Pedro Comín Rodríguez, director general adjunt de supervisió; i Pedro González González, director del departament d'inspecció.

Pel mateix cas, també estan imputats, l'exsubgovernador Fernado Restoy i l'expresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) Julio Segura. Restoy, però, no ha dimitit del seu càrrec com a president de l'Institut d'Estabilitat Financera que penja del Banc de Basilea.

Justament aquest dimarts, el Banc d'Espanya ha anunciat que comença l'elaboració d'un informe en que estudiarà la crisi financera des del 2008, posant especial atenció al paper que va tenir aquest banc central.