Montoro tirarà de crèdit per pagar les pensions aquest any

Si el govern de Mariano Rajoy ha presumit d’alguna cosa en les setmanes prèvies a la presentació dels pressupostos és d’haver sigut capaç de reduir el dèficit públic espanyol fins a complir amb les exigències de Brussel·les per primera vegada en tota la crisi. I ahir no va ser una excepció. Durant la presentació del projecte dels pressupostos per a aquest 2017, tant el ministre d’Hisenda com el d’Economia i el mateix portaveu del govern van insistir que s’ha complert “sobradament” amb els objectius. Però la Seguretat Social ha fet tot el contrari. L’administració que s’encarrega de pagar la pensió a 8,5 milions d’espanyols va tancar el 2016 amb un dèficit superior als 18.000 milions (el més alt de la història) que, amb la guardiola a punt d’esgotar-se, ha obligat Montoro a pressupostar un crèdit per garantir que els pensionistes cobraran aquest 2017.

Així consta en el projecte de pressupostos per a aquest 2017 que el govern de Mariano Rajoy va aprovar ahir i que ha de començar la setmana que ve un tràmit parlamentari que, previsiblement, s’allargarà fins al juny. El titular d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va negar-se a detallar l’import. El desviament del sistema s’ha anat incrementant sense parar des del 2010, quan va tancar amb un dèficit del 0,2% del PIB. L’any passat el desequilibri va ser de l’1,62% del PIB.

Malgrat aquesta situació, fins ara la Seguretat Social s’havia anat finançant sola, a partir de les cotitzacions socials i gràcies a la guardiola de les pensions, que es va crear abans de la crisi precisament per anar reservant el superàvit generat per la Seguretat Social. Per treure’n rendiment, l’Estat, a més, va reinvertir gran part dels diners en el seu propi deute. Però amb la caiguda de les cotitzacions, l’Estat va optar per fer servir la guardiola cada vegada que, per exemple, havia de pagar l’extra dels pensionistes. Des d’aleshores, la guardiola ha passat dels 66.900 milions del 2011 als poc més de 15.000 de l’any passat. Per això, com ja havia avançat la secretària d’estat del Tresor fa mesos, el govern tirarà de crèdit aquest any.

Límits i previsions

Per què l’Estat no vol buidar del tot la guardiola? D’una banda, aquest 2017 torna a entrar en vigor una normativa que només permet extreure un màxim del 3% de la despesa anual en pensions, una llei que requeriria un altre procés parlamentari per poder revertir-se. A més, ara mateix, amb tots els actius del fons reinvertits en bons del Tresor espanyol, a l’Estat li surt més a compte emetre nou deute que renunciar als rendiments actuals (d’uns 151 milions aquest any). Per tot això, el govern haurà de pressupostar un crèdit que garanteixi el pagament d’aquestes retribucions que, segons argumenta reiteradament el govern, no tindrà efectes comptables perquè simultàniament es deixa d’emetre deute d’una de les administracions per emetre’n des de l’Estat.

A més, Montoro va voler explicar “per què s’ha de donar suport a aquests pressupostos”, en vista de les dificultats que pot tenir el tràmit parlamentari d’ara en endavant amb el Congrés en minoria i només amb el suport explícit de Ciutadans. No hi ha retallades. De fet, augmenta la despesa en partides com la lluita contra el frau o l’ocupació pública, amb la convocatòria de 250.000 places per a interins d’aquí al 2019. Però els pressupostos d’aquest any parteixen d’un sostre de despesa de 118.337 milions, 5.000 més que el 2015, justament el que aquest any es destinarà de més a les comunitats.

També assegura que aquest any crearà 506.000 llocs de treball, per deixar l’atur al 16,6%. Gràcies també a aquest creixement, l’Estat preveu recuperar els ingressos tributaris d’ara fa deu anys, fins als 200.000 milions. I això, sense apujar impostos, recordava ahir el ministre, que malgrat haver aconseguit el suport de Ciutadans a través (en part) del compromís de no crear-ne de nous (i d’abaixar l’IVA dels espectacles en directe del 21% al 10%) no tancava la porta a tornar a parlar de tributs com el de les begudes ensucrades, que com que són nous impostos no es poden incloure en el projecte de pressupostos tal com va prometre a la UE.

Primer, però, el govern necessita tirar endavant uns pressupostos que van tard i que encara no compten amb els avals mínims del PNB, Nova Canària i Coalició Canària. Si tot va com esperen, un cop aprovats, el govern només tindrà un mes per tornar-s’hi a posar i discutir de nou el sostre de despesa del 2018.