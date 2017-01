Movistar ja té a punt la cinquena pujada de preus en tres anys

Telefónica continua marcant el ritme i aquest serà el segon any que estrena amb una pujada de preus. La setmana passada l’operador va començar a comunicar als seus clients que a partir del 5 de febrer hauran de pagar cinc euros més per les seves tarifes de Fusión, és a dir, les que agrupen diversos serveis en paquets. Concretament, Telefónica encareix cinc euros les tarifes Fusión+ 2 i Fusión+ 4, que inclouen dues i quatre línies de telèfon mòbil respectivament. Telefónica incrementa els preus d’aquestes ofertes a canvi de passar de 3 GB a 8 GB per línia. Així, Movistar Fusión +2 costarà 115 euros al mes i Fusión+ 4 165. Però aquesta no és ni molt menys la primera vegada que Telefónica apuja els preus seguint aquesta estratègia.

Des del 2015 serà la quarta vegada que ho fa en els paquets convergents i la cinquena si s’hi afegeix el cobrament de les dades extres per a les línies de mòbil que va notificar via SMS el maig passat.

Després de la caiguda de clients amb l’auge dels operadors mòbils virtuals, Telefónica va ser la primera a aferrar-se als continguts i a crear el 2012 el primer paquet convergent, sota el nom de Fusión, a través del qual va tornar a desplaçar la guerra dels clients de telecomunicacions als operadors tradicionals i els va convertir en un esquer que ha repescat molts usuaris. Segons les últimes dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el primer trimestre d’aquest any -que ha estat el de la consolidació de l’oferta de paquets convergents- la televisió de pagament ha incrementat en un 33% els seus clients, i principalment perquè ve empaquetada amb altres serveis. Només en un trimestre ha guanyat 102.000 abonats i vuit de cada deu ja ho són perquè l’han contractat a través d’un paquet convergent.

Però malgrat vendre una tarifa Fusión “per sempre”, Telefónica ha canviat sovint les condicions dels contractes dels seus clients i, precisament la mateixa setmana en què es coneixia l’imminent pujada de preus, Madrid i Andalusia multaven la companyia per la mateixa conducta d’un any abans. L’estratègia de Telefónica és observar què consumeixen més els seus clients i fer aquestes pujades oferint a canvi més prestacions. El maig del 2015 la pujada va ser similar a la pròxima i es va encarir el servei cinc euros a canvi de més velocitat de navegació; el febrer del 2016 es va apujar tres euros a canvi de més dades i més facilitats en la connexió de fibra òptica; i al juny el moviment va ser similar i a canvi d’un nombre de partits de futbol cada mes.

Precisament, aquest és el gran avantatge de Telefónica: haver adquirit els drets del futbol a través del Canal+. És aquest servei el que li atorga la capacitat de marcar el ritme del sector i estirar els preus sense por de perdre usuaris. Com que la competència es limita als tres grans operadors que hi ha en l’oligopoli del sector, aquestes pujades també encareixen el conjunt del sector que encara va a remolc de l’antic monopoli estatal de telefonia.