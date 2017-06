Neix el primer sindicat de repartidors per a aplis

Els repartidors de les aplicacions d’enviaments a domicili també tindran representació sindical a Barcelona. Un grup de missatgers de la britànica Deliveroo s’han organitzat en una plataforma, que portarà per nom Riders X Derechos BCN, per negociar les seves condicions amb l’empresa. Segons ha pogut saber l’ARA, aquests repartidors -que no són assalariats sinó autònoms que ofereixen els seus serveis a la plataforma- han creat una secció dins la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), concretament, la Federació d’Altres Activitats (FAA). Per ara hi ha al voltant d’una desena de missatgers sindicats que esperen estendre la reivindicació a tot el col·lectiu i a altres aplicacions, com Glovo o Stuart.

La plataforma es presentarà demà a la seu de la FAA, a la Via Laietana, que ha cedit un espai als missatgers per donar a conèixer la campanya. Segons el seu manifest, es tracta d’un “intent d’alleujar” les seves “necessitats laborals més bàsiques” i de “formar una estructura competent” que pugui fer d’interlocutora amb l’aplicació. A finals d’abril, més de 130 repartidors de Deliveroo a Barcelona van enviar a la companyia un burofax en què demanaven millorar les condicions. Segons els impulsors del sindicat, la resposta de Deliveroo a aquestes demandes ha sigut organitzar mediacions individuals de quinze minuts amb els missatgers, una solució que consideren insuficient.

De fet, els set punts que reclamaven en aquest text són els mateixos que defensarà el sindicat des de la seva creació. Entre d’altres, que l’empresa pagui una assegurança per accidents laborals a tots els repartidors autònoms, que aboni un plus de dos euros l’hora en dies de pluja i per als missatgers amb més antiguitat i que posi per escrit tots els acords verbals.

El llast de ser autònoms

Una de les principals queixes dels repartidors és la pressió fiscal que han d’assumir, ja que per treballar paguen la quota d’autònoms independentment del nivell d’ingressos que assoleixin a través de l’aplicació. És per això que tant empreses com missatgers demanen als legisladors una figura intermèdia que solucioni aquest encaix. Per exemple, un primer pas seria l’autònom a temps parcial, però el ministeri de Treball ha endarrerit l’aprovació d’aquesta modalitat.