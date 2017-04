El Prat supera els aeroports de Nova York i Tòquio en passatgers internacionals

L'aeroport del Prat va registrar 32,2 milions de passatgers internacionals l'any 2016, un 11,1% més que l'any passat. Aquestes xifres li van permetre superar els aeroports de Tòquio i Nova York (JFK) i el van situar a la 17a posició pel que fa al tràfic de passatgers internacionals. Són dades del Consell Internacional d'Aeroports (ACI).

El Prat és el segon gran aeroport que més creix d’Europa

Aquestes dades només fan referència al volum de passatgers que viatgen d'un país a un altre , sense incloure aquelles persones que opten pels vols interns d'un mateix país. En aquesta categoria no hi figura cap instal·lació espanyola entre les 20 primeres. La primera posició aquí és per l' aeroport nord americà d'Atlanta , per on van passar 104,2 milions de passatgers.

Barcelona va tenir 32 milions de passatgers internacionals l'any passat, i l'aeroport de Barajas en va atraure 36,1 milions, un 6,8% més que l'any anterior. Així doncs, Barcelona va créixer l'últim exercici a un ritme més accelerat i s'acosta al seu principal competidor a Espanya. I això malgrat obstacles com l'impediment per poder operar un vol directe entre Barcelona i Tòquio per culpa dels tractats aeris de l'Estat amb Rússia.

La llista dels aeroports amb una major quantitat de viatgers internacionals l'encapçala un any més el de Dubai, amb 83,1 milions (un 7,3% més). La segona posició és per l'aeroport londinenc de Heathrow, que va rebre 71 milions de passatgers (un 1,7%), mentre que el podi el tanca l'aeroport de Hong Kong, amb 70,1 milions de viatgers (un 3% més).

D'altra banda, el bon moment de l'Aeroport del Prat li estan permetent créixer al ritme més alt de tots els 10 principals aeroports europeus. En concret, durant l'any passat el tràfic de la instal·lació barcelonina va créixer un 11,2%, com es pot veure en aquest gràfic: