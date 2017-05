Primera multa per la retallada de les renovables a Espanya

A principis d’any, quan la factura de la llum no parava de pujar, el ministre d’Energia, Álvaro Nadal, culpava les primes a les renovables del govern de José Luis Rodríguez Zapatero d’encarir encara part de la factura. Ara, però, l’Estat és qui ha de començar a pagar la factura per haver retirat de sobte aquestes ajudes al sector. El Regne d’Espanya va perdre ahir el seu primer arbitratge internacional davant el CIADI -el tribunal d’arbitratge per a inversors del Banc Mundial- en favor d’un fons que va denunciar l’Estat pel canvi de marc normatiu. De moment, Espanya haurà de pagar una multa de 128 milions d’euros.

Aquesta indemnització és per a la britànica Eiser Infrastructure Limited i la seva filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que havien compromès 935 milions d’euros d’inversió a Espanya com a socis d’Elecnor, Aries i Dioxipe Solar, propietaris de tres plantes termosolars a Ciudad Real i Badajoz. La inversió es va comprometre el 2007, just quan es va aprovar el decret llei que impulsava els ajuts a les renovables i que va provocar un boom inversor al sector. Un enlairament que es va veure estroncat per diversos cavis normatius, el primer el 2010, quan el mateix PSOE que havia promogut els incentius els va retallar, i després el 2013, quan el PP va tirar endavant la primera reforma del mercat elèctric.

Des d’aleshores, diverses empreses i inversors estrangers que es van llançar al mercat de l’energia renovable a Espanya han denunciat a nivell internacional el canvi normatiu i han reclamat indemnitzacions. El d’ahir és el primer arbitratge que l’Estat perd en favor dels inversors estrangers, ja que anteriorment el Tribunal d’Estocolm, el Suprem i el Constitucional havien avalat sempre les retallades del govern.

L’Estat defensa les retallades

Fins ara el govern de Mariano Rajoy s’havia mostrat tranquil perquè no havia perdut cap cas. Ahir, però, tenint en compte que encara té una trentena de demandes per la mateixa qüestió per resoldre, va expressar el desig que això no suposi un precedent i el ministeri d’Energia va emetre un comunicat en què anunciava que estudia recórrer. Després del consell de ministres, el ministre d’Educació i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va defensar que la reforma elèctrica va ser “adequada” i que el laude del tribunal del Banc Mundial “no qüestiona la reforma en el seu conjunt”. Recorden, a més, que no es dona tota la raó als inversors, ja que només s’imposa una multa de 128 milions davant els 300 que demanaven.

Però la polèmica no s’acaba aquí. Les retallades a les renovables no només van perjudicar els inversors internacionals que compten amb l’empara del CIADI, sinó també els empresaris nacionals, que des de l’Associació Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica (Anpier) reclamen al govern que els doni el mateix tracte que obtinguin els inversors internacionals.