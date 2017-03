Primera sortida a borsa immobiliària a Espanya en 10 anys

Una immobiliària espanyola va protagonitzar ahir, per primera vegada en una dècada, el tradicional toc de campana que es produeix quan una empresa s’estrena a la borsa. La promotora Neinor va inaugurar ahir la primera sortida a borsa del sector en 10 anys, i la segona de qualsevol sector a l’Estat el 2017. La companyia controlada pel fons nord-americà Lone Star va tancar la seva primera jornada als parquets madrilenys amb un augment del 3,16% en les seves accions. Els títols de la firma van acabar el dia amb un valor de 16,98 euros per títol respecte als 16,46 amb què va saltar a la borsa. Aquest preu suposa una valoració de la firma al voltant dels 1.300 milions d’euros. La companyia que dirigeix Juan Velayos va posar als mercats un 60% del seu capital, aproximadament 43 milions d’accions, a través d’una oferta pública de venda i una oferta pública de subscripció.

En aquest tret de sortida, la immobiliària va aconseguir que la demanda de títols més que quadrupliqués l’oferta inicial. Al final de la jornada havia aconseguit entre 100 i 150 nous socis, la majoria internacionals, entre els quals, segons Velayo, hi ha “grans noms” que no va revelar. L’operació es dirigia només a inversors qualificats i el conseller delegat va avançar que almenys quatre dels nous socis hi entraran amb una participació de més del 3% del capital total.

La sortida a borsa de Neinor pren el pols d’un sector, l’immobiliari, que ja mostra símptomes de recuperació després de la crisi. De fet, Neinor preveu entregar entre 3.500 i 4.000 habitatges a l’any en el seu pla estratègic fins al 2020. Actualment, la companyia compta amb oficines a Barcelona i ja té en marxa promocions a Catalunya que sumen un total de 850 nous habitatges.