Rajoy: "La reforma laboral no s'ha de derogar perquè ha funcionat"

L'últim consell de ministres d'aquest 2016, presidit per Mariano Rajoy, ha començat amb una llarga llista d' èxits macroecònomics que, segons Rajoy, apunten que Espanya està recuperant tota la riquesa que va perdre durant la crisi, que va ser d'un 10% del PIB, durant la primera meitat de l'any. De fet, segons Rajoy, una de les claus del creixement econòmic és la creació d'ocupació, que passa per l'èxit de la reforma laboral. En ple procés de diàleg amb els agents socials per aconseguir el pacte social, Rajoy ha deixat clar que els aspectes bàsics de la reforma laboral que el PSOE busca derogar no s'han d'eliminar perquè als seus ulls "han funcionat, i "el que funciona no s'ha de derogar".

"Hi ha coses amb què seria un enorme error jugar o canviar-les perquè sí; ja sé que hem de cedir, però els altres també ho han de fer", ha sentenciat Rajoy en la roda de premsa posterior a l'últim consell de ministres de l'any.

La implicació del govern en la devolució de les clàusules terra

Un dels temes que estava previst que hi hagués sobre la taula del consell de ministres d'aquest divendres era el codi de bones pràctiques per a la banca pel que fa al procés de retorn del cobrament de les clàusules terra. Però després que el PSOE ja hagi negat el seu suport a aquesta mesura perquè només és voluntària, Mariano Rajoy ha donat llargues i ha afirmat que el seu govern es limitarà a garantir que no sigui necessari passar pels tribunals, i també a garantir la possibilitat d'acord entre particulars i entitats. Segons Rajoy aquest és un assumpte privat i queda en mans dels usuaris en última instància.

Pensions, salari mínim i sostre de despesa

A efectes pràctics, aquest últim consell de ministres ha donat l'aprovació definitiva a la pujada mínima de les pensions del 0,25%, que, un cop coneguda la dada de la inflació d'aquest any, de l'1,5%, implica una pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes. A més, també s'ha aprovat la pujada del 8% del salari mínim interprofessional (SMI) a partir del 2017, una mesura que, tal com Rajoy ha recordat, "és la més gran en 30 anys".

A banda d'això, el govern espanyol també ha aprovat l'acord de no disponibilitat de crèdit per al 2017, és a dir, una retallada de 5.493 milions d'euros respecte a la proposta inicial. Una base sobre la qual s'estableix el sostre de despesa per al 2017 en 118.337 milions d’euros i que és fruit de la pròrroga dels pressupostos de l'any anterior que, segons Rajoy, han estat una garantia per a l'estabilitat durant tot l'any i també ho seran durant l'any que ve, fins que se'n pugin aprovar de nous. El president del govern del Partit Popular ha insistit que sense aquests pressupostos no s'hauria recuperat l'economia espanyola al nivell que ho està fent actualment.

Pel que fa als nous pressupostos, Rajoy s'ha limitat a assegurar que les negociacions ja han començat i que no preveu l'escenari del no acord. El president del govern espanyol ha aclarit que els pressupostos per a l'any que ve es redactaran al gener i que, de moment, és positiu que ja s'hagin aprovat el sostre de despesa i els ingressos de l'Estat, i s'hagin distribuït els objectius de dèficit i deute públic.

Així, segons el president del govern central, l'única dada que no ha evolucionat favorablement ha estat la del dèficit públic, però ha assegurat que les darreres mesures fiscals aprovades d'urgència, com ara l'anticip del pagament fraccionat de l'impost de societats, permetran que aquest any es compleixi amb l'objectiu del 4,6% marcat per Brussel·les.