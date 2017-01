Seat i Nissan tanquen el 2016 amb els millors resultats de l'última dècada

El 2016 ha estat un bon any pel sector de l'automoció a Catalunya. Seat ha tancat l'exercici amb el quart creixement anual de vendes i el millor resultat des del 2007. Nissan també encadena tres anys de pujades en les vendes i ha aconseguit els millors resultats dels últims deu anys.

La marca automobilística espanyola Seat ha acabat amb 410.200 unitats venudes, fet que suposa una pujada del 2,6% respecte a l'any anterior, segons les dades que ha fet públiques avui la companyia. L'automobilística ha concretat que es tracta de la millor xifra de vendes des del 2007 i ha afirmat que en els darrers quatre anys les seves matriculacions mundials han pujat un 27,8%, amb 89.200 unitats més que al 2012.

Seat atribueix aquesta millora comercial, sobretot, per la bona acollida del nou vehicle tot camí Ateca, del qual ja ha venut 24.200 unitats des del juliol de l'any passat. La firma, amb seu a Martorell assegura que a l'èxit de l'Ateca s'hi sumen els creixements comptabilitzats pels models Alhambra i León, que van tancar el 2016 amb la xifra de lliuraments més alta de la seva història.

Davant d'aquestes dades, el president de Seat, Luca de Meo, ha destacat que l'ofensiva de producte que està duent a terme la companyia "només acaba de començar". "El llançament de l'Ateca ens permet ser optimistes amb vista al futur; ja és el tercer pilar de la marca i a partir d'aquest any la seva aportació a les vendes serà molt més notable", ha afegit De Meo.

Per regions, la companyia automobilística va comercialitzar 319.900 unitats a l'Europa Occidental durant l'exercici passat, cosa que representa una pujada del 2,2% i suposa el millor resultat a la regió des del 2007, mentre que a l'Europa Oriental hi va matricular 28.200 unitats al 2016, un 8,2% més. A més, Seat també ha lliurat 19.700 vehicles a Turquia durant el 2016, un 41,7% més, 8.000 unitats més a Israel, un 6,2% més, i alhora les matriculacions a Mèxic van ser de 24.500 unitats l'any passat, un 1,5% més. La companyia també ha recordat que durant el 2016 va iniciar la seva activitat comercial a Singapur i a Maurici.

Nissan també augmenta vendes

La marca Nissan va comercialitzar 65.493 vehicles al mercat espanyol durant l'any passat. Es tracta del millor resultat de l'última dècada a Espanya, i representa el tercer any consecutiu de creixement per l'automobilística asiàtica a l'Estat. Segons ha explicat la companyia, les entregues de Nissan al mercat espanyol han passat de les 45.000 unitats el 2011 a més de 65.000 el 2016, fet que representa un augment del 44%.

El conseller director general de Nissan Iberia, Marco Toro, ha afirmat que 2016 va suposar l'any de consolidació de Nissan com una marca "top" al mercat espanyol, tot i que ha assegurat que el difícil no és arribar, sinó mantenir-se. La companyia remarca que aquests resultats comercials els han permès consolidar-se a la vuitena plaça per volum de vendes al mercat espanyol, amb una quota del 5%, i alhora han destacat que, per sisè any consecutiu, ha estat la firma asiàtica més venuda a Espanya.

Nissan assegura que un dels aspectes que ha motivat aquest creixement comercial a Espanya ha estat la seva gamma de 'crossover'. Toro ha assegurat que la societat actual demanda vehicles més tecnològics i amb una major capacitat d'interactuar entre la seva faceta professional i la seva vida privada.