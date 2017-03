El Senat s’avança al govern i apuja un 1% el sou als seus funcionaris

Les negociacions s’havien de tancar avui però l’acord fet públic ahir perquè els funcionaris del Senat (inclosos els senadors) cobrin un 1% més aquest any 2017 ja anticipa que l’alça pactada per al conjunt dels treballadors de les administracions públiques serà de l’1%, el màxim al qual el govern central estava disposat.

Aquest serà, doncs, l’increment que previsiblement anunciarà avui el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, després de reunir-se amb els representants de les comunitats autònomes i acabar de perfilar l’acord, que inclou que més de 250.000 interins es converteixin en treballadors públics fixos.

La mesa del Senat va pactar ahir aquesta alça. Suposa incorporar “l’increment de l’1% en les retribucions decidit per la taula general de negociació de les administracions públiques que s’ha conegut els últims dies”, segons indica la cambra en un comunicat. Aquest augment suposa que els comptes de la mesa del Senat aprovats fa una setmana es modifiquin i passin de 52,9 milions d’euros a 53,3 milions. Tot i això, el vicepresident de Senat, en declaracions recollides per Efe, assegura que aquests comptes continuen reflectint “la contenció de la despesa” que va començar el 2010, quan el pressupost ascendia a 60,9 milions d’euros, un 12,7% més del previst per a aquest 2017.