THCap llança un nou fons de 20 milions per a ‘start-ups’

El fons d’inversió de capital risc THCap, amb oficines a Barcelona i San Francisco, ha llançat un nou fons d’inversió al qual preveu dotar amb 20 milions d’euros, que es destinaran íntegrament a start-ups tecnològiques. Segons explica el soci fundador i director general de la firma, Lluís Gutiérrez, l’objectiu és destinar els diners a un total de 25 companyies que es trobin en fases inicials. Aquest serà el segon fons que crea THCap i, a diferència del primer, en aquest cas les inversions també se centraran en empreses catalanes, que rebran un 25% de les inversions. La resta serà per a empreses dels Estats Units, on THCap té la majoria de les seves participades.

Tot i que l’acabi de llançar, THCap ja té una part del nou fons compromès amb els seus socis actuals, però també incorporarà nous inversors. Gutiérrez destaca que la firma és un dels fons espanyols que té “de llarg” més inversions als EUA. El nou fons estarà inscrit a la CNMV, que està enllestint l’aprovació del projecte, i se centrarà en les inversions de tipus llavor, és a dir, les injeccions de diners a què recorren les start-ups en les seves primeres etapes.

Tot i així, Gutiérrez assegura que el vehicle també vol fer seguiment en segones i terceres rondes, acompanyat d’altres fons d’inversió. A Catalunya THCap compta amb els tortosins Captio a la seva cartera, i ja ha participat en dues ampliacions de capital de l’empresa dedicada a gestionar despeses de viatge. La firma també va invertir en ChicPlace, l’apli catalana que agrega botigues de moda d’arreu d’Europa, que es va integrar en el grup de comerç electrònic madrileny eShop Ventures el maig passat.

Pont amb Silicon Valley

El nou fons de THCap vol aprofitar la seva connexió amb Silicon Valley, des d’on treballen alguns dels socis de la firma, per atreure capital risc americà que busqui conèixer el mercat europeu i català. De la mateixa manera, l’empresa vol col·laborar amb inversors locals que vulguin entrar en fons americans. “Volem ser el fons per canalitzar els inversors que per mida no tenen fàcil l’accés al mercat americà”, explica Gutiérrez. El conjunt de les empreses que THCap té en cartera van facturar al voltant de 150 milions d’euros i donen feina a 250 persones.